Amici 23, Gaia De Martino presente alla tappa a Napoli dell'instore tour di Mida: la reazione dei fan

Gossip TV

Gaia De Martino, ex ballerina di Amici 23, era presente alla tappa napoletana dell'instore tour di Mida, suo ex fidanzato e cantante del talent. Per i fan questa è la prova di un ritorno di fiamma!

Spunta un nuovo indizio che potrebbe chiarire in che rapporti sono Gaia De Martino e Mida, entrambi ex allievi di Amici 23. La ballerina e il cantante, infatti, si sono innamorati e fidanzati durante la permanenza nella scuola, ma a un passo dal Serale, Mida ha chiesto a Gaia una pausa dalla loro storia. L'allievo della squadra di Lorella Cuccarini, infatti, avrebbe voluto concentrarsi maggiormente sul suo percorso nella seconda parte del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi, perciò, aveva deciso che sarebbe stato meglio per entrambi chiudere la loro relazione.

Amici 23, Gaia e Mida ancora insieme? Spunta una nuova segnalazione!

La fine della storia tra i due allievi di Amici 23 non è stata semplice per la ballerina: Gaia, infatti, ha più volte tentato di convincere Mida a dare al loro amore una seconda chance, ma il cantante è apparso irremovibile e ha preso le distanze da lei. Con il cuore infranto, tuttavia, Gaia ha continuato a interagire con lui, spesso, accettando anche di ascoltare i suoi nuovi pezzi e guadagnandosi così i rimproveri delle altre allieve.

La situazione è diventata difficile da gestire quando l'infortunio subito dalla ballerina avrebbe dovuto portarla a uscire dal talent: Gaia, infatti, sarebbe dovuta restar ferma per almeno 3 settimane. Ma Raimondo Todaro ha pensato di chiedere a un'ex allieva del programma di ballare al suo posto in attesa che lei si rimettesse. Se la sua sostituta fosse riuscita ad arrivare alla Semifinale, data prevista per la completa guarigione di Gaia, allora la ballerina avrebbe avuto accesso alla penultima puntata del programma. Questa decisione, accettata con entusiamo dalla ballerina, ha scatenato il malcontento in casetta e Mida si è reso portavoce dell'ingiustizia che con il suo atteggiamento Gaia avrebbe arrecato a tutti loro.

Da lì, i rapporti tra i due si sono ulteriormente raffreddati, per poi esplodere in un acceso confronto, poco prima che Gaia venisse eliminata. A Verissimo, la ballerina ha dichiarato che lei e Mida avrebbero discusso della loro storia una volta fuori, ma ha preferito non sbilanciarsi su di loro. Eppure, dalla fine del programma, sembra che siano aumentate le segnalazioni su di loro e nelle scorse ore ne è spuntata un'altra che lascia pochi dubbi!

Amici 23, Gaia avvistata alla tappa napoletana dell'instore di Mida!

Già qualche giorno fa, Deianira Marzano riportava una segnalazione anonima di un utente che aveva visto Gaia e Mida insieme all'aeroporto di Napoli. La ballerina e il cantante, infatti, sono entrati insieme in un auto con altri due ragazzi e si sono allontanati insieme. Questo piccolo indizio è bastato per scatenare l'entusiasmo dei fan, che non hanno mai accettato di buon grado la fine della storia dei due ex allievi del programma.

Ma, in queste ore, è arrivata un'altra segnalazione ancora più interessante: Gaia era presente alla tappa napoletana dell'instore tour di Mida! Il cantante, infatti, ha da poco rilasciato il suo EP Il sole dentro e sta girando tutta l'Italia per conoscere i fan e promuovere il suo album. Da alcuni video pubblicati dai fan sui social, sembra che alla tappa a Napoli era presente anche Gaia. Infatti, la ballerina compare in diversi video, con aria imbarazzata, mentre saluta i fan che la riconoscono.

Che si tratti di un ritorno di fiamma o di un'evoluzione del loro rapporto in una semplice amicizia, non è dato ancora saperlo. Bisognerà perciò aspettare chiarimenti da parte dei diretti interessati.

sto piangendo per la sua bellezza pic.twitter.com/xXOGVbp5V3 — marti✰ (@unavitansiosa) May 25, 2024

Scopri le ultime news su Amici