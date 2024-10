Amici 23, Mew potrebbe non partecipare a Sanremo Giovani a causa di alcuni problemi di salute!

Gossip TV

Mew è stata una delle allieve della classe di Amici 23 e, dopo l'addio alla trasmissione, potrebbe avere una seconda chance con Sanremo Giovani! Tuttavia, sembra che la cantante rischi di non poter partecipare alla kermesse. Ecco perché!

Mew è stata una delle allieve più amate dal pubblico della classe di Amici 23: la cantante della squadra di Lorella Cuccarini ha deciso di abbandonare la trasmissione a metà percorso, insieme al fidanzato e cantante Matthew, a causa di alcuni problemi legati alla sua salute mentale. Nel talent show di Canale5 condotto da Maria De Filippi è poi tornata per presentare il suo singolo, Posatenebre. Ora, Mew avrà una seconda chance di far conoscere il suo talento, perché è in lizza per partecipare a Sanremo Giovani. Tuttavia, è notizia delle ultime ore che l'ex allieva di Amici potrebbe non riuscire a prendere parte alla kermesse a causa di alcuni problemi di salute.

Amici 23, Mew rischia di non partecipare a Sanremo Giovani a causa di alcuni problemi di salute

Sanremo Giovani prenderà il via tra tre giorni e tra i partecipanti alla kermesse c'è anche Valentina Turchetto, alias Mew, nota e apprezzata ex allieva di Amici 23. La cantante, pur avendo detto addio alla trasmissione, ha continuato a perseguire la strada della musica e nel corso dello scorso anno ha pubblicato diversi singoli e ha preso parte ad alcuni Festival musicali. Inoltre, l'ex manager di Tiziano Ferro, Fabrizio Giannini, ha iniziato a collaborare con lei e a guidarla verso il successo.

Nonostante l'opportunità di Amici sia sfumata, Mew è riuscita a entrare nella rosa dei partecipanti a Sanremo Giovani, la gara di canto il cui vincitore potrà concorrere al prossimo Festival di Sanremo 2025, nella categoria Nuove Proposte. Pur essendo entusiasta di prendervi parte, Mew non ha nascosto ai fan sui social di essere preoccupata a causa delle sue condizioni di salute.

Su TikTok, infatti, ha rivelato che a pochi giorni da Sanremo Giovani ha scoperto di soffrire di appendicite. Con un divertente video, Mew ha ironizzato sulla situazione, scrivendo:

"Quando ti viene l’appendicite a tre giorni da Sanremo Giovani"

Riuscirà a rimettersi in forma per la gara? Il post è stato, ovviamente, preso d'assalto dai commenti dei fan e di ex allievi del talent che le hanno augurato di riprendersi e tornare più carica di prima.

Amici 23, l'addio di Mew al talent: il video che ha commosso i fan

A metà percorso nel talent di Amici di Maria De Filippi, sui social era iniziata a circolare una voce che rivelava che Mew e Matthew avessero deciso di lasciare la trasmissione in fretta e furia. L'annuncio era diventato ufficiale con un breve comunicato della produzione alla fine di un daytime e l'unico commento di Maria De Filippi in puntata era stato che i due allievi avevano preso questa decisione senza consultare nessuno e non avevano voluto sentire ragioni.

A distanza di due settimane dall'addio al talent, Mew aveva deciso di fornire ai followers una spiegazione e aveva postato un video nel quale smentiva tutte le voci che erano iniziate a circolare sul suo ritiro e che le motivazioni di qusta scelta dipendevano dalla sua salute mentale. La cantante aveva raccontato che il percorso ad Amici era stato bello, ma anche intenso e delicato e che pur avendole dato tante conferme sul suo futuro, aveva anche spalancato la porta a vecchi demoni e paure che l'avevano spinta a prendere una scelta dolorosa: quella di mettere al primo posto la sua salute mentale e poi la sua carriera.

Nel video, Mew aveva ringraziato Maria De Filippi per averla sostenuta e capita in ogni momento e averla appoggiata in questa scelta:

"Purtroppo la depressione salta fuori anche nei momenti migliori della vita, in questo caso il più bello della mia vita. Si prende la fame, le energie. Avevo smesso di mangiare, ho cercato di non mostrare niente a nessuno e ci sono anche riuscita, poi ho capito che si può stare male, crollare, ma è importante parlarne"

