Amici 23, Lucia eliminata dal Serale: "Mi mancherà tutto, loro sono stati il mio supporto" (VIDEO)

Lucia Ferrari è la quinta eliminata dal Serale di Amici 23.

Lucia Ferrari è la quinta allieva eliminata dal Serale di Amici 23. La bravissima ballerina della squadra capitanata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo è stata costretta a lasciare il talent show di Maria De Filippi dopo aver perso al ballottaggio finale contro la sua amica Sofia Cugnetto.

Lucia fuori dal Serale di Amici: le prime dichiarazioni della ballerina

La terza puntata del Serale di Amici 23, andata in onda stasera sabato 6 aprile 2024 su Canale 5, ha visto l'uscita di scena della ballerina Lucia Ferrari. La talentuosa allieva di Emanuel Lo ha perso al ballottaggio finale contro Sofia Cugnetto ed è stata costretta ad abbandonare la scuola. L'eliminazione è stata commentata dalla diretta interessata che, raggiunta dai microfoni di Witty, ha confessato:

Sofia è la mia preferita, è bravissima...non potrei essere arrabbiata per essere uscita contro di lei. Sono un pò triste, però, sono contenta di quello che ho fatto, ho imparato tanto, mi sono riconosciuta in tanti modi...Qua dentro sono riuscita a portare la mia fragilità nelle esibizioni, stare in casetta mi ha aiutato a confrontarmi con le persone in modo onesto...

Mi mancherà tutto, avere costantemente un obiettivo, avere persone intorno che vogliono fare arte come me [...] Loro sono stati il mio supporto. Ragazzi spaccate tutto, non date mai niente per scontato. Ogni giorno dentro la scuola è un regalo. Siete tutti bravissimi, meritate il mondo. Sono fiera di aver fatto parte di Amici 23.

Con l'eliminazione di Ayle, Kumo, Nicholas, Giovanni e Lucia, i ragazzi ancora in gara al Serale sono: Holden, Petit, Marisol e Dustin per il team capitanato da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano; Gaia, Martina e Lil Jolie per il team capitanato da Anna Pettinelli e Raimondo Todaro; Sofia, Sarah e Mida per la squadra capeggiata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo.

