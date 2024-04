Amici 23, Nicholas Borgogni e Giovanni Tesse a Verissimo: "Abbiamo fatto pace, la nostra amicizia è tutto" [VIDEO]

Gossip TV

Ospiti a Verissimo, Nicholas Borgogni e Giovanni Tesse hanno raccontato di aver ricucito il loro rapporto!

A Verissimo, oggi, sabato 6 aprile, sono stati ospiti i due ultimi allievi di Amici23 eliminati durante la seconda puntata del Serale: Nicholas Borgogni e Giovanni Tesse. I due ballerini hanno abbandonato il talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi in rapporti non idilliaci, a causa di una spiacevole discussione avvenuta prima della registrazione dell'ultima puntata.

Amici 23, pace fatta tra Nicholas e Giovanni: "La nostra amicizia è più importante" [VIDEO]

Nella scuola di Amici, infatti, durante il Serale, i professori lanciano guanti di sfida per mettere alla prova gli allievi ed è stata proprio una di queste sfide a mettere in crisi il rapporto tra Giovanni Tesse e Nicholas Borgogni. I due ballerini, infatti, erano parte dello stesso team, quello di Raimondo Todaro, ma dopo l'impasse in cui Nicholas e il maestro si erano trovati, a causa della mancata assegnazione della maglia del Serale, Nicholas era passato nella squadra di Emanuel Lo. Diventati rivali, i ragazzi avevano continuato a supportarsi a vicenda e a provare insieme le coreografie, finché una sfida lanciata dal prof di hip hop non aveva provocato un terremoto tra loro.

Emanuel Lo, infatti, aveva lanciato a Giovanni un guanto di sfida nel quale si sarebbe trovato a esibirsi contro Nicholas in una coreografia di modern: una sfida che Giovanni aveva giudicato non equa e di cui aveva parlato con Raimondo Todaro. In sala prove con quest'ultimo, il ballerino aveva espresso i suoi dubbi, ma il maestro l'aveva rassicurato dicendo che se avessero accettato e fatto del loro meglio avrebbero umiliato Emanuel Lo e Nicholas nella loro categoria di ballo. Gasato da queste parole, Giovanni aveva esordito:

"Accettermo...e gli faremo fare una figura di m**** in casa loro"

Parole che avevano infastidito Nicholas: il ballerino, infatti, ha sempre dimostrato grande lealtà verso i suoi compagni e non ha mai nascosto di tenere in grande considerazione l'opinione di Giovanni. Perciò, sentirlo esprimersi in quel modo, gli ha provocato un grande fastidio: durante un confronto tra i due Nicholas ha posto fine alla loro amicizia, tanto che anche in puntata, durante le esibizioni - sotto lo sguardo costernato di Maria De Filippi - i deu non si sono rivolti la parola. Eliminati entrambi alla seconda puntata del Serale, i ballerini hanno ricevuto dalla conduttrice del talent un prezioso consiglio: recuperare la loro amicizia, andando oltre una sciocchezza come quella successa. Il primo passo l'ha fatto Nicholas, scrivendo una lettera a Giovanni nella quale lo invitava a chiarirsi davanti a un caffé (pagato da Tesse, ovviamente) e recuperare il loro rapporto.

Ora, nello studio di Verissimo, i due ballerini si sono ritrovati a parlare e il primo a esprimere il proprio rammarico per quanto accaduto è stato Giovanni:

"Inizio con il dire che ci siamo già chiariti, più che altro, essendo abituato a ballare danza sportiva, in gara c'è quella competizione che ti porta a non guardarti neppure in faccia. Lì dentro, tutto ciò che ho detto era dovuto alla foga del momento, non ero lucido, non l'ho detto con cattiveria, nemmeno pensando alle conseguenze di ciò che dicevo, non pensavo che avrei potuto ferirlo. L'ho detto in maniera istintiva, non ho mai avuto nulla contro Nick. Anzi, ti voglio ancora più bene di prima"

Anche Nicholas ha ammesso che nella scuola durante i momenti più difficili ci sono stati l'uno per l'altro e quell'incomprensione è stata difficile da digerire. Anche la tensione per il Serale e il focus da mantenere hanno preso il sopravvento, ma al momento dell'addio al talent, Nicholas non ha potutto non avere un pensiero per Giovanni:

"Gli ho scritto una lettera e ora voglio che mi paghi il caffé che mi ha promesso. Abbiamo avuto un'amicizia che ci ha fatto condividere tutto, Giovanni è molto buono, a mente lucida ho detto non posso perdere un amico così"

Sotto lo sguardo della conduttrice, i due ragazzi si sono abbracciati e hanno dichiarato ufficialmente pace fatta tra loro.

