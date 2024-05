Amici 23, Luca Jurman ha le idee chiare su chi dovrebbe vincere il talent: "Per me dovrebbe vincere..."

Gossip TV

L'ex professore di Amici, Luca Jurman, ha idee molto chiare su chi dovrebbe vincere Amici 23: ecco chi, secondo lui, si meriterebbe la vittoria.

La finale di Amici 23 si sta avvicinando e sabato 18 maggio scopriremo chi, tra i 5 finalisti, alzerà la coppa del vincitore della ventitreesima edizione del talent di Canale5. In attesa di scoprirlo, sono già iniziati i primi pronostici sul possibile vincitore. Anche Luca Jurman, ex professore di Amici di Maria De Filippi, ha voluto dire la sua e sembra avere un'idea ben chiara di chi, secondo lui, meriterebbe la vittoria...

Amici 23, Luca Jurman ha le idee chiare: ecco chi dovrebbe vincere il talent!

Luca Jurman è tornato a parlare del talent di Amici di Maria De Filippi, ma questa volta non per lanciare una delle sue consuete critiche alla trasmissione, ma per dichiarare chi, secondo lui, merita di vincere il programma. Tra gli allievi di questa edizione l'ex professore della scuola aveva criticato aspramente Holden e Mida: in particolare su Joseph Carta aveva dichiarato che, dopo essersi presentato in puntata senza aver preparato il guanto assegnato da Lorella Cuccarini, avrebbe dovuto lasciare la tramissione.

Questa volta, invece, Luca Jurman ha voluto dire la sua sul probabile vincitore di Amici 23: in gara, lo ricordiamo, sono rimasti come finalisti Mida, Petit, Holden e Sarah Toscano per la categoria canto e Dustin e Marisol per quella di ballo. Il produttore, in un nuovo video, ha ammesso che per lui la vittoria dovrebbe andare alla giovane Sarah Toscano o a Marisol Castellanos:

"Riuscirete a cavarvela se vince Marisol o al massimo questa ragazzina qui [Sarah Toscano ndr.]. Quanto a flow agli altri fa un baffo. Ha sbagliato anche lei ora, si è persa. Ma in generale è molto più musicale”

Ovviamente, non poteva mancare una sua critica alla cantante di Lorella Cuccarini, anche se secondo l'ex professore Sarah ha già dimostrato di valere molto di più degli altri compagni.

Amici 23, Luca Jurman e le critiche al programma di Maria De Filippi

Negli ultimi anni, Luca Jurman è stato spesso protagonista di diversi attacchi al talent nel quale è stato insegnante. Secondo il produttore, infatti, programmi come Amici di Maria De Filippi non sono più in grado di mandare avanti il vero talento, ma si impelagano nei meccanismi televisivi.

Nel corso dei mesi passati, le continue e insistenti critiche di Jurman avevano spinto una produttrice del programma a pubblicare una nota sui social, in cui affermava che Jurman persisteva nell'offendere chi lavorava al programma e che non sarebbero stati tollerati ulteriori commenti. Tuttavia, Jurman ha trovato divertente questo attacco e non ha fatto cenno alla sua intenzione di smettere di denunciare tutto ciò che secondo lui non funziona nella trasmissione.

