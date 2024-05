Amici 23, Luca Jurman alla carica contro Holden: "Che cosa ci fai ancora lì?Sei imbarazzante!"

Gossip TV

L'ex prof della scuola di Amici, Luca Jurman, ha criticato duramente uno degli attuali allievi di Amici 23, Holden. Ecco cosa è successo!

Luca Jurman è tornato a scagliarsi contro Amici di Maria De Filippi, il talent di cui è stato professore nelle passate edizioni. Anche questa volta, il produttore ha avuto da ridire sul comportamento di uno degli allievi, Holden, dopo un episodio che si è verificato nel corso della settima puntata del Serale di Amici 23.

Amici 23, Luca Jurman critica Holden: "Hai fatto una figura di m****, cosa ci stai a fare lì?"

Con un nuovo video, Luca Jurman è tornato ad attaccare il talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi e, in particolare, si è scagliato contro Holden, dopo che l'allievo è stato protagonista di una discussione con Lorella Cuccarini, nella quale ha ammesso di non aver avuto tempo di preparare un guanto di sfida che la prof gli aveva lanciato.

Il suo atteggiamento non è piaciuto né alla professoressa, né al pubblico: sui social, infatti, molti hanno criticato il modo di comportarsi del cantante e Holden è stato criticato anche dalla stampa, che lo ha definito spocchioso. In queste ore, inoltre, si è aggiunto il commento di Luca Jurman: l'ex prof di Amici di Maria De Filippi ha, infatti, pubblicato un video contro l'allievo, esortandolo ad andarsene dal programma, perché è stato imbarazzante questo suo comportamento:

"Vorrei che tu andassi fuori dal programma. Immediatamente, senza passare dal via. Ciao! Cosa c**** ci stai a fare lì? Povero ciccio, ma se stavi zitto facevi una figura migliore. Potevate dire che non eravate riusciti a preparare il guanto e accettavate la sconfitta a tavolino. Ma questa è una grandissima figura di m*****. Nessuno dice niente, tutti a giustificarlo. Ve l’ho detto all’inizio che era ‘San Holden’ o no?"

Amici 23, Holden fa infuriare Lorella Cuccarini e non solo!

Durante la settima puntata del Serale di Amici23, Holden avrebbe dovuto esibirsi in un guanto di sfida contro Mida, ma poco prima dell'esibizione ha dichiarato a Lorella Cuccarini di non aver potuto preparare il guanto, perché si era ridotto all'ultimo per far uscire il suo ultimo inedito, Randagi. Il cantante nel suo discorso ha dichiarato che rispetto agli altri allievi ha dovuto lavorare di più, perché si occupa anche della produzione del suo singolo:

"Ci tengo a essere chiaro, le fasce che ci hanno dato per preparare il guanto non sono state fatte, perché dovevo finire il guanto. Ho fatto le 6 di mattina da tre settimane, per finire l'inedito. Non ho deciso di non prepararlo perché non ho rispetto del guanto, ma ho consegnato l'ep stanotte, alle 6 di mattina. Curarlo così in tutto, per non parlare della puntata è molto difficile, ho accettato il guanto sperando di riuscire a trovare il tempo anche per quello, perché mi sembrava interessante e giusto mettermi alla prova"

Le sue parole non sono piaciute molto alla prof, che ha ribattuto dicendo: "Vabbé però come te, anche altri ragazzi hanno fatto uscire i loro singoli, sennò sembra che hai lavorato solo tu". Tra allievo e professoressa sono volati stracci, perché Holden si è risentito delle parole di Cuccarini ed è dovuta intervenire anche Maria De Filippi per placare Holden.

Tuttavia, il suo comportamento non è piaciuto né al pubblico, né alla stampa e, infatti, anche sui social sono stati in molti a criticarlo e a dargli del presuntuoso per questo suo discorso.

