Amici 23, Lorella Cuccarini scrive a Sarah dopo la vittoria: "Sei stata l’emblema di quello che Amici rappresenta"

L'amata professoressa Lorella Cuccarini scrive alla vincitrice Sarah dopo l'ultima puntata del Serale di Amici 23, che l'ha visto trionfare.

Alla fine ha vinto Sarah, l'allieva che i social avevano già incoronato da settimane come la propria beniamina. A commentare la vittoria della giovane cantante ad Amici 23 ci ha pensato la coach Lorella Cuccarini che, a poche ore dalla finale, ha voluto dedicare alla sua ormai ex allieva parole di stima e affetto.

La dedica di Lorella Cuccarini a Sarah

Sarah è la vincitrice assoluta della 23esima edizione di Amici. Una vittoria inaspettata, ma meritata. Era partita tra i nomi meno quotati per arrivare in finale, ma puntata dopo puntata, grazie alla sua grinta e determinazione è riuscita a sbaragliare la concorrenza e conquistare tutti: dai professori alla giuria fino al pubblico. Immancabile la dedica di Lorella Cuccarini, che ha deciso di intervenire sui social e pubblicare un dolcissimo post per la giovane cantante del suo team:

Io ancora non mi sono ripresa...Sarah, quanto lo speravo per te…e quanto ho pianto perché non me l’aspettavo. Sei stata l’emblema di quello che Amici rappresenta: sei entrata nel programma che non avevi mai fatto una lezione di canto in vita tua. Oggi esci con un bagaglio di esperienza incredibile e con un grande margine di crescita...

Ti sei messa in gioco, hai studiato, lavorato sui tuoi limiti, con umiltà e impegno. Sei sicuramente un esempio per tutti quelli che in futuro vorranno presentarsi ai casting! Ed ora goditi tutto, sempre a testa bassa come sai fare tu, ricordando che questo è solo un punto di partenza. Io per te ci sono stata, ci sono e ci sarò sempre.

Sarah è la vera rivelazione di Amici 23

Anche Sarah è tornata sui social dopo la finale per ringraziare tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto, in particolar modo la sua coach Lorella e la conduttrice Maria De Filippi. Classe 2006, testarda, solare e competitiva, la giovane cantante di "Sexy Amore Magica" è stata la vera rivelazione di questa edizione di Amici. La vittoria, che ha dedicato alla sua famiglia, è il simbolo che con lo studio e l'impegno si può arrivare molto in alto e conquistare tutti, proprio come ha fatto lei. Ricordiamo che Sarah ha vinto il montepremi finale del valore di 150mila euro in gettoni d'oro e il Premio Marlù, come tutti i finalisti della trasmissione, del valore di 7mila euro in gettoni d'oro.

