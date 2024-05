Amici 23, Marisol vuota il sacco sulla vittoria di Sarah e su Petit svela: "Senza di lui non sarebbe stato lo stesso"

Gossip TV

Marisol Castellanos è la vincitrice della categoria ballo di Amici 23. Intervistata in esclusiva da Tvblog a poche ore dalla finale, che ha visto trionfare Sarah, la bravissima ballerina ha fatto un bilancio della sua lunga esperienza nella scuola segnata dalla dolce e sincera storia d'amore con il cantante Petit.

Marisol e l'amore per Petit

A poche ore dall'ultima puntata del Serale di Amici 23, andata in onda sabato 18 maggio in diretta su Canale 5, Marisol Castellanos ha rilasciato un'intervista a Tvblog in cui si è raccontata e ricordato la sua bellissima esperienza nel talent show di Maria De Filippi. A proposito della finalissima, che l'ha vista scontrarsi prima con Dustin per il premio categoria e poi con Sarah per la vittoria assoluta, la giovane e talentuosa ballerina ha ammesso:

Non me lo aspettavo, anche perché Dustin ha un’impronta internazionale, lo stimo tantissimo. Ho preso molto spunto da lui. Davanti alle carte quando mi sono ritrovato con lui pensavo sarebbe passato lui. Quando, invece, ho visto che avevo vinto io ho provato un’emozione fortissima. Non mi aspettavo di battere Sarah. Sabato sera l’ho vista esplodere. Una bomba, nessuno poteva fermarla. Si merita la vittoria.

Impossibile non parlare della storia d'amore nata nella scuola di Amici tra Marisol e Petit. La ballerina e ormai ex allieva della maestra Alessandra Celentano ha infatti speso parole piene di stima e amore nei confronti del suo amato cantante:

Io e Petit stiamo insieme. Il mio percorso qui non sarebbe stato lo stesso senza di lui. Mi ha dato tanto. È stato presente, mi è stato vicino, mi sono sfogato con lui. Avere una persona così vicina è stato fondamentale. Sì, posso dire che si balla meglio da innamorata.

Il ritorno di Marisol ad Amici come professionista

La giovane vincitrice della categoria ballo di Amici 23 ha poi svelato alcuni retroscena sul rapporto con la maestra Celentano e parlato di un suo possibile ritorno nel talent show di Canale 5 come ballerina professionista:

La Celentano è stata un’insegnante molto presente, le sono grata. Il lavoro sull’espressività in particolare mi è servito tantissimo, ero bloccata e mi ha tirato fuori cose che non pensavo di avere [...] Se mi piacerebbe tornare come professionista? Assolutamente sì, mi piacerebbe tornare qua. In questa scuola ho imparato tanto, è stato un onore stare con professionisti di questo calibro. Restare qui per me significherebbe continuare a studiare.

