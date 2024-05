Amici 23, Lorella Cuccarini punta il dito contro Petit: "Sono certa che verrà fuori una..." (VIDEO)

Gossip TV

La professoressa Lorella Cuccarini lancia un guanto di sfida tra i cantanti Sarah e Petit in vista della semifinale di Amici 23.

Anche la 23esima edizione di Amici sta per giungere al termine. In occasione della semifinale, che andrà in onda domenica 12 maggio 2024 su Canale 5, la professoressa Lorella Cuccarini ha deciso di mettere alla prova Petit e lanciargli un guanto di sfida che lo vedrà scontrarsi con Sarah Toscano.

Petit contro Sarah: il guanto di sfida di Lorella Cuccarini

Nel daytime di oggi di Amici 23, Petit ha ricevuto la famosa busta rossa da parte di Lorella Cuccarini. In vista della nuova puntata del Serale, che andrà in onda in via del tutto eccezionale domenica 12 maggio 2024 in prima serata su Canale 5, la professoressa di canto ha deciso di lanciare un guanto di sfida creatività e performance tra Sarah Toscano e l'allievo di Rudy Zerbi:

Siamo arrivati alla semifinale e ti riconosco di aver dimostrato nell'intero percorso una buona versatilità e una convincente gestione del palco. Lo stesso ha fatto anche Sarah e per questo ho deciso di mettervi a confronto davanti alla giuria e al pubblico su questi due aspetti: versatilità e performance. Vi propongo un guanto con due pezzi molto diversi fra loro, uno lento in italiano e uno uptempo in inglese. Potrete realizzarli come preferite. Inoltre potrete chiedere l'ausilio di un/a professionista per aiutarvi nello staging...Sono certa che verrà fuori una bellissima sfida tra due talenti.

Venuto a conoscenza del nuovo guanto di sfida lanciato dalla coach Cuccarini, Rudy Zerbi ha deciso di raggiungere Petit in sala prove per un confronto:

Quindi hai deciso di mettere nelle canzoni i due Petit che sono dentro di te [...] Questa parte ha anche una parte di staging no? Cosa pensi di fare? C'è una mossa segreta o hai preparato qualcosa? Non vedo l'ora. Buon lavoro.

I semifinalisti di Amici 23

I ragazzi ancora in corsa per la vittoria finale sono: Holden, Petit, Sarah Toscano e Mida per la categoria canto; Dustin Taylor e Marisol Castellanos per la categoria ballo. Ricordiamo che la semifinale della 23esima edizione di Amici andrà in onda domenica 12 maggio alle 21.20 su Canale 5 per evitare la sfida diretta contro l'Eurovision Song Contest 2024. A rappresentare l'Italia la cantautrice Angelina Mango con il brano sanremese La Noia.

