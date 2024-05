Amici 23, ex amatissima ballerina dell'ultima edizione rivela: "Lui mi ha cambiato la vita"

Gossip TV

L'ex amatissima ballerina della 23esima edizione di Amici, Gaia De Martino, ricorda la sua esperienza nel talent show di Maria De Filippi.

A pochi giorni dalla semifinale di Amici 23, che andrà in onda la prossima domenica 12 maggio in prima serata su Canale 5, la ballerina Gaia De Martino è tornata a parlare del suo lungo e intenso percorso. Intervistata da Superguidatv, l'ex allieva di Raimondo Todaro ha raccontato tutte le emozioni vissute nella scuola.

Le rivelazioni di Gaia

La 23esima edizione di Amici sta per giungere al termine. Domenica 12 maggio e sabato 18 maggio, infatti, andranno in onda su Canale 5 le ultime due puntata del Serale. Nell'attesa, l'ex allieva Gaia De Martino ha rilasciato una nuova intervista a Superguidatv in cui ha fatto un bilancio della sua esperienza, svelando cosa l'ha spinta a partecipare e quali sono stati i momenti più belli e difficili vissuti nella scuola più famosa d'Italia:

Era il quarto anno che provavo ad entrare ad Amici e quasi non ci credevo che potesse succedere. Quando sono entrata, non ho capito nulla. Mi sono chiesta se stava succedendo davvero, non pensavo di potermi sedere su quel banco. È stata un’emozione incredibile e credo che non la dimenticherò mai. Ci sono stati tanti momenti in casetta che ricordo con sorriso, non riesco a trovarne uno preciso. Sicuramente uno dei più divertenti è stato quando io e Giovanni eravamo davanti alla porta del bagno e c’era Nicholas che non voleva uscire. Ci siamo messi a contare e lui poi è uscito appena abbiamo detto esci. È stato un momento proprio bello. Uno che ricordo invece con maggior difficoltà è sicuramente quando mi hanno aiutato a scoprire le mie parti del corpo, tramite culotte. Ancora oggi li ringrazio per quei compiti. Uno dei momenti più difficili è stato affrontare le mie paure, però sono riuscita a superarle. Amici mi ha aiutato in maniera positiva a superare ciò, tramite i compiti, ho cambiato un po’ il modo di vedere le cose verso me stessa.

Leggi anche Mida pronto per la semifinale di Amici 23

Il percorso di Gaia nel talent show di Maria De Filippi è stato bruscamente interrotto a causa di un grave infortunio al ginocchio. La ballerina ed ex allieva della squadra capitanata da Anna Pettinelli e Raimondo Todaro, però, ha scelto di rimanere e farsi sostituire dalla latinista Aurora anzichè tornare l'anno prossimo:

Ho scelto di rimanere perché per me Amici era quest’anno, l’anno prossimo sarebbe stato come iniziare tutto daccapo e non avrebbe avuto senso. Per me l’esperienza è quando ti capita la prima volta. Era il mio anno, il mio sogno, le mie persone, la mia danza. Mi sono aperta ad Amici con i miei compagni, il pubblico da casa e farlo una seconda volta sarebbe stata una ripetizione. Era questo il mio momento [...] La verità però è che si tratta di un talent e io mi sentivo tanto soddisfatta di quello che avevo dato al programma, alle persone e a me stessa. Aurora per me è stata importante, mi ha aiutata e non le avrei mai dato il peso di un’eliminazione perché non è giusto.

Gaia e il sostegno di Raimondo Todaro

A proposito del rapporto nato ad Amici con il suo professore Raimondo Todaro, la ballerina ha confessato:

Raimondo mi ha cambiato la vita e io gliene sarò per sempre grata. Non riesco a trovare le parole per ringraziarlo. È una guida, una persona molto sensibile, aiuta gli allievi. Ci ha supportato tanto e c’era in qualsiasi momento. So che ci sarà anche fuori per me.

Scopri le ultime news su Amici.