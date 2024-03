Amici 23, Lorella Cuccarini critica Ayle: "Non emoziona e dopo quello che ha fatto qui nella scuola..." [VIDEO]

Gossip TV

Oggi, nel daytime di Amici 23, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo hanno giudicato gli allievi delle squadre avversarie e su Ayle la prof di canto ha espresso un parere piuttosto duro.

Oggi, nel daytime di Amici 23, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo hanno analizzato i punti deboli delle squadre avversarie. Oramai, infatti, nel talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi si respira l'aria del Serale e le tre squadre sono più pronte che mai a sfidarsi e a mandare avanti i rispettivi campioni.

Amici 23, Lorella Cuccarini stronca Ayle: "Non è versatile e non dimentichiamo cosa ha combinato nella scuola" [VIDEO]

Lorella Cuccarini ed Emanue Lo hanno prima analizzato i punti di forza dei loro allievi: la squadra dei CuccaLo - come si fanno chiamare - è composta da 6 allievi, 2 cantanti e 4 ballerini. Per i due insegnanti i più talentuosi, quelli su cui puntare sono Mida e Nicholas - sebbene sul web continuino a non comprendere la scelta del prof di hip hop di prendere in squadra l'ex allievo di Raimondo Todaro dopo averlo disprezzato tanto a lungo. I due insegnanti hanno deciso, nel corso del daytime di oggi, 13 marzo, di osservare insieme ai ragazzi gli sfidanti della squadra Celentano-Zerbi e quella di Todaro-Pettinelli.

A stupire sono state le parole che Lorella Cuccarini ha speso per Ayle, allievo della squadra di Pettinelli. La professoressa, infatti, lo ha definito poco versatile e ha ricordato anche i problemi che il cantante ha avuto durante il pomeridiano e il famoso Ayle-Gate che ha diviso la scuola: il cantante aveva deciso di abbandonare il programma, ma aveva cambiato idea a poche ore dall'uscita, chiededno di essere riammesso. L'ultima parola sarebbe spettata ad Anna Pettinelli, la quale ha acconsentito, nonostante il parere contrario di tutti gli insegnanti. L'unica a sostenerla era stata proprio...Lorella Cuccarini.

Sull'allievo, la professoressa ha dichiarato:

"Ayle, sicuramente ha una forte emotività, ma non so che scherzi può fare al Serale, lui ha già avuto problemi al pomeridiano. Sicuramente è convincente quando fa pezzi introspettivi, ma non è versatile. Se lo metti a fare un pezzo solare, energico, perde la sua credibilità. Ci sono problemi di intonazione, insomma, credo abbia parecchi punti deboli"

In casetta, Ayle ha ascoltato le parole di Lorella Cuccarini e ha commentato:

"Mi dispiace perché ora ho un po' il marchio di quello che non sa fare delle buone prestazioni, è vero tutto ciò che dice, vediamo se riesco a migliorare"

Scopri le ultime news su Amici