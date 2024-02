Amici 23, Ayle abbandona lo studio. Maria De Filippi interviene per capire cosa è successo [VIDEO]

Gossip TV

Durante l'appuntamento domenicale di Amici 23, Ayle ha abbandonato lo studio improvvisamente, portando Maria De Filippi a interrogarsi su cosa fosse accaduto.

La scorsa puntata di Amici 23, andata in onda ieri, domenica 4 febbraio, su Canale5 è stata particolarmente dura per Ayle, il cantate allievo di Anna Pettinelli. L'allievo, infatti, si è esibito davanti a Drusilla Foer e Noemi con il suo nuovo inedito, ma per ben due volte ha dovuto interromperne l'esecuzione, perché diceva che "le tonalità non erano giuste". Durante la puntata, inoltre, è scomparso misteriosamente...

Amici 23, Ayle scompare dallo studio, Maria De Filippi chiede spiegazioni

Poco dopo la gara di canto, Maria De Filippi, conduttrice del talent show di Mediaset, ha notato tra i banchi, uno vuoto: quello di Ayle. La padrona di casa ha perciò chiesto spiegazioni a Mida, che è seduto accanto al cantante, ma quando neppure l'altro allievo le ha saputo dare una spiegazione, ha interpellato la produzione dietro le quinte di Amici:

"Dov'è Ayle?...Che sta succedendo? Ah, è in relax? Sta là e che fa? Ah è arrabbiato per quando ha cantato l'inedito...ma perché? Ah vuol sapere se ha sbagliato lui o abbiam sbagliato noi... e se ne va in sala relax!"

Anche Rudy Zerbi è intervenuto a sottolineare il comportamento assolutamente infantile del cantante: tra il prof e l'allievo di Anna Pettinelli ci sono stati spesso scontri, perché secondo il primo Ayle è incapace di avere un proprio stile, ma canti sempre allo stesso modo. La conduttrice intanto ha chiesto ulteriori chiarimenti alla vocal coach Lalla, che segue i ragazzi quotidianamente. La coach ha confermato che è stato Ayle a sbagliare durante l'esibizione:

"Ha sbagliato lui, perché tonalità era giusta, anche il tune...si è confuso, ma era molto emozionato, perciò, è stato un momento di confusione totale"

