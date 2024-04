Amici 23, Lil Jolie torna sui social dopo l'eliminazione dal Serale: "Ho amato tutto"

Gossip TV

Le prime parole sui social della cantante Lil Jolie, eliminata durante la quinta puntata del Serale di Amici 23.

Dopo Gaia De Martino, anche Lil Jolie è tornata sui social. Eliminata all'inizio della quinta puntata del Serale di Amici dopo aver perso al ballottaggio contro Sarah Toscano, la giovane cantante ha voluto fare un piccolo bilancio del suo percorso e ringraziare tutti per il sostegno e l'affetto ricevuto.

Il ritorno di Lil Jolie sui social

Lil Jolie è stata una delle protagoniste indiscusse della 23esima edizione di Amici. Eliminata dal Serale, la giovane cantante e allieva di Anna Pettinelli ha deciso di tornare sui social e pubblicare un post di ringraziamenti. Lil Jolie ha fatto un piccolo bilancio della sua esperienza nella scuola, ringraziato Maria De Filippi e tutte le persone che l'hanno aiutata e sostenuta in questi mesi:

Questa esperienza mi ha permesso di guardarmi più da lontano, e quindi di essermi più vicina. Sarò per sempre grata ad Amici e a Maria. Grazie a i tutti vocal coach per aver dato voce alla mia voce. Ho sentito TUTTO, ho dato TUTTO, ho amato TUTTO. Grazie grazie grazie e in bocca al lupo a tutti i miei compagni!

La sua eliminazione, insieme a quella di Gaia De Martino, è stata un duro colpo per il team Petti-Mondo che è rimasto solo con la cantante Martina Giovannini. Al momento i ragazzi ancora in gara al Serale sono: Holden, Petit, Martina, Mida e Sarah per la categoria canto; Dustin, Marisol e Sofia per la categoria ballo.

