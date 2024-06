Amici 23, Lil Jolie rompe il silenzio su Rudy Zerbi: "Ero incupita, il cambio con Anna Pettinelli è stato un segno”

Gossip TV

La giovane cantautrice Lil Jolie ricorda la sua esperienza nella scuola di Amici e rompe il silenzio sul suo famoso e inaspettato cambio squadra prima del Serale.

Lil Jolie, nome d'arte di Angela Ciancio, è stata una delle artiste più interessanti della 23esima edizione di Amici. Intervistata da Fanpage, la giovane cantante ha ricordato la sua intensa esperienza nel talent show di Maria De Filippi, segnata da un cambio squadra improvviso poco prima dell'inizio del Serale.

La verità di Lil Jolie

Lil Jolie ha rilasciato una nuova intervista a Fanpage in cui è tornata a parlare della sua esperienza ad Amici 23. Un'esperienza ricca di colpi di scena. Per chi non lo sapesse, la giovane cantautrice, a pochi giorni dall'inizio del Serale, ha deciso di lasciare Rudy Zerbi e passare nella squadra capitanata da Anna Pettinelli. Una proposta, quella ricevuta dalla coach, che Angela ha visto come una rinascita:

Era già da un po' di tempo che avvertivo quanto all'interno della squadra non fossi così importante, proprio perché vedevo che la luce era spostata verso altre persone, per questo motivo mi sentivo incupita. A volte anche per quel motivo ero così. Non avevo mai avuto modo di parlare con Rudy e non volevo mettermi in mezzo a delle dinamiche, anche se stavo male. Quindi quando hanno fatto questa proposta ho pensato che forse fosse un segno, l'ho vissuta come se fosse un'illuminazione. Non ci ho pensato due volte e ho cambiato squadra. E infatti poi ero molto più tranquilla, soprattutto in casa. Ho lasciato andare un peso.

Fermatasi a pochi passi dalla finale di Amici 23, dopo una sfida diretta con la vincitrice Sarah, Lil Jolie non si è demoralizzata ma ha continuato a studiare e lavorare. Lo scorso 17 maggio, infatti, la giovane ha pubblicato il suo Ep La vita non uccide in cui sono contenuti anche i tre inediti presentati nella scuola, ovvero Attimo, Follia e Non è la fine.

L'ho presa molto col sorriso, l'ho metabolizzata perché già era una settimana che dentro di me l'avevo capito. Immaginavo proprio la carta che girava col mio nome. Ogni giorno ci pensavo e poi quando è successo, mi sono scivolati addosso otto mesi [...] È nata prima la canzone che il titolo dell'Ep. L'ho scelto proprio perché sento che questo pezzo sia un po' il prologo di quelli che sono anche gli altri brani. Cioè senza questa traccia non ci sarebbe, secondo me, un fil rouge all'interno del progetto. Se ascolti questa traccia, capisci veramente quello che ho voluto dire con i pezzi che sono già usciti.

Lil Jolie e le critiche

Lil Jolie, che durante il suo percorso nel talent show di Maria De Filippi era apparsa come una ragazza introversa e cupa, ha replicato alle critiche ricevute e svelato qual è stato il cambio più importante fatto negli ultimi mesi:

Quest'anno che ho passato senza pubblicare musica mi sono scoperta veramente a fondo. Ho fatto terapia, ho iniziato una ricerca interiore, ho iniziato a conoscermi meglio e a fare le cose che volevo fare davvero. Certamente, senza le cose che ho fatto prima non sarei quello che sono ora [...] Le critiche? Mi dispiace magari leggere delle cose online, quasi come se fossi stata etichettata come quella antipatica, che non sorride mai. Non sono affatto così. Mi sono incupita pure lì dentro. Però ho anche tante altre cose.

