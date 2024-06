Amici 23, Intervista esclusiva alla vincitrice Sarah: "Ho imparato ad apprezzarmi, sono fiera che abbiano vinto due donne"

Gossip TV

La giovane vincitrice della 23esima edizione di Amici, Sarah, si racconta in un'intervista esclusiva ai microfoni di Comingsoon.it: dall'esperienza nel talent show di Maria De Filippi all'inaspettata vittoria.

Abbiamo intervistato in esclusiva Sarah, la vincitrice della 23esima edizione di Amici. Entra nella famosa scuola a settembre 2023, fortemente voluta da Lorella Cuccarini e, grazie alla sua grinta e determinazione, conquista tutti: dai professori alla giuria fino ai telespettatori, che la premiano mandandola in finale e facendola trionfare. Il suo è un percorso straordinario, in cui presenta la sua personale visione della musica, ovvero l’essenza di un pop fresco e coinvolgente, leggero, ma mai banale. Decretata dal pubblico tra le protagoniste più amate e apprezzate di questa edizione, come dimostrano anche i numeri social, il 17 maggio l’artista pubblica il suo primo EP “SARAH” per Warner Music Italy che contiene alcuni dei brani presentati nel talent show di Maria De Filippi, come Sexy Magica, Touché e Mappamondo.

Ecco cosa la cantante Sarah, all'anagrafe Sarah Toscano, ha raccontato a noi di Comingsoon.it: dall'ingresso nella scuola di Amici, un'esperienza incredibile segnata da tante emozioni e soddisfazioni, alle emozioni vissute durante la finalissima con Marisol Castellanos fino alla pubblicazione del suo primo EP "Sarah".

Nella scuola di Amici hai avuto modo di approfondire il tuo lato artistico e conoscere aspetti di te che non conoscevi. Cosa ti porterai dietro di questa incredibile esperienza?

Tanto, mi porto dietro davvero tanto. Dal punto di vista personale, in realtà non volevo conoscere a fondo alcuni aspetti della mia persona. Uno di quelli è che non sono così forte come invece volevo far credere a me stessa. Anche io ho delle fragilità e dei cedimenti mentali e non voglio più nasconderli. Amici in questo mi ha aiutato tanto. La mia esperienza nella scuola è stata un'altalena di emozioni, ho vissuto alti e bassi nella scuola. Ho sempre affrontato tutte le situazione che mi si sono presentate, mi sono confrontata e ho visto tanti progressi ogni settimana. È stato bellissimo. Sono cresciuta.

Sei stata la vera rivelazione di Amici 23, il colpo di scena che nessuno si aspettava. Hai imparato ad apprezzarti un pò di più?

Un pochino si (ride ndr). Diciamo che ho imparato ad apprezzarmi di più perché se le persone credono in me devo essere io la prima a credere in me stessa. Sono ancora tanto autocritica, però penso sia fondamentale anche questo per poter crescere.

Hai sbaragliato tutta la concorrenza e ti sei giocata la finalissima con Marisol Castellanos...

Sono stata molto contenta per vari motivi: che al televoto eravamo tutte e due molto vicine e che quindi non ci sia stata una vittoria clamorosa e che sia stata una finale tutta al femminile. Non si vedeva da tanti anni. Sono contenta che due donne abbiano vinto il programma. Io voglio molto bene a Mari, sono molto legata a lei. Siamo entrate insieme minorenni e siamo uscite maggiorenni e vincitrici. Sono felice di aver vissuto il percorso dall'inizio alla fine con lei.

In casetta vi eravate fatti un'idea sul possibile vincitore di Amici?

Ne parlavamo di continuo, ma cambiavamo spesso idea. Non avendo nessun tipo di contatto con il mondo fuori, non avevamo nessuna percezione. Eravamo rimasti alle classifiche di gradimento del pomeridiano quindi è stata un'incognita fino alla fine. Io di certo non mi aspettavo di vincere, per me era già tanto essere arrivata in finale. Ho fatto un bel percorso, me lo dico da sola, sono contenta di tutto ciò che ho fatto e che le persone se ne siano rese conto, ma è stato tutto inaspettato.

Se dovessi descrivere il momento che stai vivendo con una tua canzone quale sarebbe?

"Touchè" perché all'inizio della canzone dico "sognavo di essere felice su una barca in mezzo al mare" e io questa barca in mezzo al mare adesso la identifico con il mondo della musica. Lo stavo sognando e invece adesso ci sono dentro.

C'è un momento del tuo percorso che porterai sempre con te?

Ce ne sono tantissimi di momenti belli vissuti nella scuola. Forse, a livello umano, le serate in casetta sono state le più belle di tutte il percorso. Eravamo in sei, eravamo felici e gasati di essere arrivati così lontano, facevamo le cene fuori in giardino, giocavamo, scherzavamo. Sicuramente sono dei momenti importanti che terrò sempre con me.

A chi senti di dover dire grazie?

A tutti i miei compagni, dal primo all'ultimo perché mi sono sempre stati vicini. Ringrazio Mari, che è stata la ragazza che mi ha capito di più, e Mida, che nell'ultimo periodo in particolare mi è stato accanto. Mi ha capita tantissimo. Io e Christian abbiamo instaurato un bellissimo rapporto nella fase finale del nostro percorso ad Amici. Un ringraziamento speciale voglio farlo anche alla mia compagna di classe, che è stata la prima a credere in me.

Ora stai girando l'Italia per presentare il tuo EP Sarah e oggi è uscito anche il videoclip di Sexy Magica. Sei soddisfatta?

Assolutamente, sono soddisfatta di tutto quello che ho fatto, penso di essermelo meritato. Nessuno mi ha regalato niente. Non vedo l'ora di scoprire cosa succederà dopo. Sono felice del mio EP perché mostra tanti aspetti della mia persona e spero di pubblicare nuovi album per far conoscere a tutti altre parti di me che non sono ancora uscite fuori. Non mi aspettavo assolutamente tutto questo affetto, sono emozionata e grata. Ero preoccupata che nessuno venisse agli instore, era tutta un'incognita. Ho conosciuto delle persone meravigliose.

Progetti futuri?

Oltre agli Instore e ai vari Festival estivi, ancora non so nulla riguardo il mio futuro. Ho aperto il concerto di Radio Zeta ed è stato incredibile, è stata la prima volta che cantavo live davanti a un pubblico grande dopo Amici. È stato un sogno. Di sicuro andrò in studio e continuerò a scrivere e sperimentale. Mi piacerebbe fare dei feat con Ultimo, Irama, Tananai ma anche con delle donne. Girl Power! Vedremo...

Scopri le ultime news su Amici.