Amici 23, Lil Jolie passa alla squadra di Anna Pettinelli e ottiene la maglia del Serale! [VIDEO]

Lil Jolie, come mostrato nella puntata di Amici 23 di oggi, ha deciso di accettare la proposta di Anna Pettinelli, passando nella sua squadra e ottenendo la maglia per il Serale!

Oggi, nell'ultima puntata di Amici 23 prima del Serale, sono state assegnate le ultime maglie per la seconda fase del programma di Canale5 e Lil Jolie ha finalmente preso la sua decisione definitiva: la cantante, infatti, ha scelto se continuare il suo percorso con Rudy Zerbi o accettare la proposta di Anna Pettinelli e passare nella sua squadra.

Amici 23, Lil Jolie passa nella squadra di Anna Pettinelli e ottiene la maglia! [VIDEO]

Nelle scorse puntate del daytime di Amici, la speaker e prof Anna Pettinelli aveva proposto a Lil Jolie di passare nella sua squadra, perché un talento come il suo non poteva essere sprecato e dato che Rudy Zerbi non aveva ancora deciso se mandarla al Serale, l'avrebbe fatto lei. La cantante era rimasta senza parole e nel corso delle precendeti puntate si era interrogata su quale fosse la decisione migliore per lei.

Oggi, domenica 10 marzo, Lil Jolie ha annunciato la sua decisione e Maria De Filippi ha svelato che l'avrebbe fatto attraverso una lettera, indirizzata a Rudy Zerbi:

"Ciao Rudy, io ti ringrazio perché senza di te non sarei qui. Venire qui mi ha cambiata, mi ha fatto ritrovare quella me che pensavo di aver perso. Ma voglio arrivare al Serale e per carattere ho bisogno di sentirmi supportata da chi crede in me, ti ho visto distaccato e me ne sono dispiaciuta. Ti ho visto assegnare la maglia prima a Holden e poi a Petit e mi sono chiesta se sarebbe arrivato il mio turno. Nel pieno della confusione Anna mi ha messo davanti la maglia, ci ho pensato molto in queste settimane, ho aspettato una risposta concreta da parte tua. Ho trovato però con Anna una sintonia inaspettata: Anna può darmi delle sfide con me stessa e scelgo di andare nella sua squadra, perché ho bisogno di qualcuno che ci creda. Grazie Rudy perché non sarei qui senza di te, grazie Anna per la tua fiducia. Non ti deluderò"

In maniera molto sportiva e anche commosso per la sua maturità, Rudy le ha augurato il meglio e l'allieva è corsa ad abbracciare Anna Pettinelli, che le ha così consegnato la maglia del Serale. Lil Jolie è scoppiata a piangere e ha lanciato un urlo liberatorio, correndo ad abbracciare i suoi compagni e girdando di gioia.

