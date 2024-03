Amici 23, Anna Pettinelli a Lil Jolie: "Un talento come il tuo non può non andare al Serale". Cosa farà l'allieva? [VIDEO]

Gossip TV

Oggi, ad Amici 23, anche Lil Jolie ha ricevuto una proposta inaspettata da Anna Pettinelli. Cosa deciderà di fare?

Nel corso del daytime di oggi ad Amici 23, Lil Jolie è stata convocata a sorpresa da Anna Pettinelli con una proposta del tutto inattesa. La speaker, infatti, non ha intenzione di veder sprecato il suo talento e ha intenzione di rimediare a questo...

Amici 23, Anna Pettinelli propone a Lil Jolie un cambio squadra: "Non posso lasciare che un talento come il tuo vada sprecato"

Come mostrato nella fascia pomeridiana del programma di Canale5 condotto da Maria De Filippi, la speaker ha convocato Lil Jolie per farle una proposta. Dopo essersi complimentata con la cantante e averle svelato che sono mesi che la tiene d'occhio, Anna Pettinelli le mostra la maglia oro del Serale e le propone di passare nella sua squadra:

"Ascoltami bene, a prescindere dalle maglie dei miei, io ho qui la maglia oro e siccome sei ancora senza maglia, voglio proporti questo. Non devi rispondermi subito, voglio che ci pensi molto bene. Non so cosa farà Rudy [prof di Lil], ma io posso darti questa maglia, ora, se passi nella mia squadra. Non devi pensare che stai togliendo la maglia a Nahaze o Ayle, ma voglio dare la maglia a chi penso sia meritevole di averla. Non posso permettere che tu rimanga fuori dal Serale"

Lil Jolie è rimasta senza parole e ha più volte ringraziato Pettinelli per l'offerta, ma ha anche ribadito che ci dovrà pensare. Alla fine, abbraccia Anna per l'opportunità e si reca in casetta, dove l'aspettano i ragazzi per sapere cosa è successo. A degli increduli Martina, Marisol, Sarah e Giovanni, Lil Jolie racconta tutto, ma trova l'opposizione di Sarah che afferma che non dovrebbe accettare l'offerta di Anna Pettinelli, perché Rudy ha sempre avuto fiducia in lei. Anche Giovanni e le altre due allieve non sembrano convinte della proposta, ma Lil Jolie ribadisce che deve pensarci.

