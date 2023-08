Amici 23, Leon Cino tra i nuovi prof del talent? Parla il diretto interessato

Gossip TV

L'ex vincitore della terza edizione di Amici, Leon Cino, potrebbe tornare come coach della prossima edizione? Ecco cosa ha dichiarato!

Continuano i casting della prossima edizione di Amici di Maria De Filippi, il talent di Canale5 che ogni anno regala tante emozioni al pubblico della rete e permette a ballerini e cantanti provenienti da tutta Italia di dimostrare la loro bravura. E, mentre si selezionano gli allievi della prossima edizione, prosegue anche la ricerca per i nuovi prof che guideranno i ragazzi nel loro percorso.

Amici 23, Leon Cino prossimo prof del talent?

Dopo la finale di Amici si erano diffuse le prime voci che due dei prof non sarebbero tornati nella nuova edizione: Arisa e Raimondo Todaro. Se per il secondo è ancora incerto se tornerà o meno, sebbene in un'intervista il ballerino abbia smentito di aver avuto proposte dalla Rai, nel caso della cantante è oramai certo che non tornerà nel programma, dato che vorrebbe concentrarsi sulla sua musica e, stando agli ultimi rumors, diventerà una delle giudici di The Voice Kids.

In sostituzione dei prof che potrebbero andar via sono stati fatti i nomi di ex allieve del talent, come Elena D'Amario, Emma e Alessandra Amoroso, ma anche di ex prof come Veronica Peparini. Tuttavia, nelle ultime settimane, dalle stories di Amedeo Venza, era balzato fuori anche un nome che i fan del programma conoscono molto bene: quello di Leon Cino, il vincitore della terza edizione del talent, pronto a tornare nella trasmissione con il ruolo di giudice. Sarebbe un'ipotesi plausibile, dato che gli ex allievi più amati e di successo sono spesso richiamati da Maria De Filippi nel ruolo di coach, ballerini professionisti o anche giudici - come Giuseppe Giofrè, uno dei giudici di questa ventiduesima edizione -.

Tuttavia, il sogno di vedere Leon Cino di nuovo ad Amici si è già infranto, dato che l'ex vincitore ha commentato le stories del gossipparo e, in una divertente conversazione, l'ex allievo ha smentito le voci di un possibile ritorno. Venza ha chiesto se era il caso di smentire queste voci e il ballerino ha risposto deciso:

"Smentiamo, sì, è stato divertente"

