Amici 23, Lil Jolie in lacrime dopo la puntata: il confronto con Rudy Zerbi [VIDEO]

Gossip TV

Lil Jolie non riesce a superare il fatto che nella classifica dell'ultima puntata di Amici 23 è arrivata ultima. Ecco cosa è successo nel daytime.

Per Lil Jolie, allieva di Rudy Zerbi, l'ultima puntata di Amici 23 è stata particolarmente difficile: arrivata ultima nella gara cover, è stata messa in sfida dal suo coach, per un ulteriore stimolo. Di fronte alla decisione di Zerbi, la cantante è apparsa inconsolabile, tanto che anche la conduttrice Maria De Filippi ha preso la parola per cercare di rassicurarla, sebbene persino lei sia apparsa alquanto scocciata della reazione della cantante.

Amici 23, Lil Jolie in lacrime per l'ultimo posto in classifica: arriva il confronto con Zerbi

Lil Jolie non ha fatto mistero neppure sui social di essere stata delusa per la situazione vissuta e ha messo like a un post polemico che sosteneva l'ingiustizia del suo ultimo posto in classifica. Anche nel daytime del talent show Mediaset andato in onda oggi pomeriggio, 11 dicembre, Lil Jolie è apparsa incosolabile e ha richiesto un confronto con il suo coach:

"Io lo so che vado a casa. Mi ha messo in sfida Rudy vi rendete conto? Per me venire qui significava qualcosa di importante: è ovvio che me ne vado. Io voglio fare musica per tutto il resto della mia vita. La delusione è forte. Sto male perché mi ci ha messo Rudy in sfida. Significa che non crede in me e non gli piaccio più. Mi dispiace questa cosa. Se me ne vado a casa sono finita."

Su richiesta della cantante, la produzione ha accettato di farla incontrare con Zerbi per un confronto, durante il quale Lil Jolie ha svelato di sentirsi delusa e di pensare di aver deluso anche lui. Ecco cosa le ha risposto il professore:

"Voglio vedere come ti approcci a questa sfida e sono sicuro che questa sfida ti darà modo di tirar fuori altro. Non devi solo vincerla la sfida, non devi mollare adesso. Dimstralo. Se esci di qua perdi un'opportunità "

Scopri le ultime news su Amici