Amici 23, le anticipazioni della puntata di domenica 18 febbraio: tre allievi volano al Serale

Gossip TV

Angelina, Irama, Annalisa, Maninni e The Kolors ospiti della nuova registrazione di Amici 23.

Ieri, venerdì 16 febbraio 2024, è stata registrata una nuova puntata di Amici. Tra gli ospiti in studio Angelina Mango, la vincitrice della 74esima edizione del Festival di Sanremo, Annalisa, Irama, Maninni, The Kolors, che hanno portato sul palco del talent show di Maria De Filippi i loro brani sanremesi.

Le anticipazioni della nuova puntata di Amici 23

La nuova registrazione di Amici 23 è stata ricca di emozioni. Dopo Dustin e Gaia De Martino, anche Martina, Marisol e Holden hanno conquistato la maglia per il Serale. Brutte notizie invece per Nicholas e Giovanni. Come rivelano le anticipazioni riportate da Superguidatv, i due ballerini sono arrivati ultimi in classifica e Raimondo Todaro ha deciso di sospendergli la maglia.

La Gara di ballo è stata giudicata da Marcello Sacchetta. Ad avere la meglio è stata Lucia, che si è esibita insieme ad Angelina. A seguire Marisol, Sofia, Kumo, Nicholas e Giovanni. La gara improvvisazione è stata valutata da Kristian Cellini sul tema della seduzione. La gara canto, invece, è stata giudicata da Ornella Vanoni, che ha premiato Martina. A seguire Petit, Nahaze, Sarah, Lil Jolie, Mida, Kia, Holden, Malia e Ayle.

Leggi anche Intervista esclusiva a Simone Galluzzo di Amici 23

A sfidarsi nella gara inediti sono stati: Mida, Martina e Holden. Ha vinto Holden, che si è aggiudicato la partecipazione a un evento in Costa Smeralda. Spazio infine ai compiti assegnati durante la settimana dai professori ai ragazzi della scuola. Lucia ha superato il compito di Raimondo, ma Emanuel Lo ha detto di volerla ancora vedere ballare. Mida e Nahaze, invece, non hanno convinto i professori. Non sono mancati in studio gli scontri tra i coach.

Scopri le ultime news su Amici.