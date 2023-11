Amici 23, Laura Valente, mamma di Angelina Mango, ospite in puntata per dare consigli preziosi ai ragazzi [VIDEO]

Gossip TV

Laura Valente, cantante di successo, compagna di Mango e madre dell'ex allieva di Amici Angelina Mango, è stata ospite in puntata per dare alcuni consigli ai ragazzi.

Il daytime di Amici23 di oggi, mercoledì 8 novembre, è stato particolarmente ricco di emozioni per i cantanti: prima i ragazzi del talent show targato Mediaset in onda su Canale5 hanno ascoltato dalla conduttrice Maria De Filippi i risultati degli streaming dei loro inediti, che hanno visto Petit ed Holden ai primi due posti, rendendo il secondo il cantante con il miglior debutto nella storia del programma. Dopo i festeggiamenti, i ragazzi hanno avuto un'occasione unica: una lezione speciale con Laura Valente, cantante e madre di Angelina Mango, ex allieva del programma.

Amici 23, Laura Valente ospite nel programma: i consigli ai ragazzi e i complimenti a Holden per l'interpretazione di una canzone di Mango

Lex voce dei Matia Bazar e madre di Angelina Mango è stata oggi ospite di Amici per un laboratorio di interpretazione vocale con tutti i cantanti della classe di Amici23 e ha dato loro dei preziosi consigli. L'ex cantante ha esordito ricordando il periodo in cui seguiva assiduamente il talent, proprio per la presenza di Angelina tra gli allievi:

"L'anno scorso ero sempre attaccata alla tv a guardare il programma. Vi volevo dire che questa è una scuola per bene, seria. Qui si impara a comunicare con il maggior numero di persone possibili. Poiché, da genitore so come ci si sente, oggi sono qui per dirvi che so come si sentono i vostri genitori. Avere Angelina qui dentro, per così tanti mesi, è stato difficile. Voi è come se foste in vacanza, ma per chi resta a casa è complicato. Però, questo è anche l'unico momento della vostra vita in cui noi genitori sappiamo esattamente dove siete la sera. Mi rivolgo a voi genitori, godetevi questo momento"

Laura Valente ha iniziato a lavorare con i singoli cantanti, per aiutarli a comprendere come sfruttare al meglio il potere comunicativo di una canzone e raggiungere quante più persone possibili. Tuttavia, prima di entrare nello studio di canto e fare lezione con ogni cantante, ha voluto ringraziare e complimentarsi con Holden per l'interpretazione di una canzone di Mango, suo defunto marito:

"Sei stato bravissimo, mi hai steso completamente. Ero con Angelina. Ci sei piaciuto molto. Al di là del fatto tecnico, mi sei arrivato proprio tu, la tua disperazione. Avevi una presenza scenica, una violenza, che mi ha steso. Veramente una bomba"

Scopri le ultime news su Amici