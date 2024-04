Amici 23, la rivelazione di Lil Jolie a Verissimo: "Ecco come ho vissuto l'ultima settimana nella scuola" (VIDEO)

Gossip TV

La cantante Lil Jolie si racconta a Verissimo dopo l'eliminazione dal Serale di Amici 23.

Reduce dal Serale di Amici 23, Lil Jolie è stata ospite nell'ultima puntata di Verissimo, andata in onda ieri sabato 27 aprile 2024 su Canale 5. Intervistata da Silvia Toffanin, la giovane cantante ha fatto un bilancio del suo percorso svelando come ha vissuto l'ultima settimana nella scuola in attesa del responso finale di Michele Bravi.

La confessione di Lil Jolie

Dopo essere stata eliminata dal Serale di Amici 23, Lil Jolie è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. La cantante Angela Ciancio ha raccontato tutte le emozioni vissute nella scuola e come è stato tornare alla normalità dopo l’uscita di scena dal popolare talent show di Maria De Filippi.

In realtà l’ho presa molto bene ho visto mia mamma, mio papà e mio nonno. È stato un po’ strano però mi sto abituando alla mia vita vera, ci tenevo ad andare più avanti ma non è brutta la vita vera [...] Una botta di vita assurda rivedere tutto il percorso da settembre a oggi. Se sono innamorata? La'more lo canto. Io sono innamorata della vita e questa già è una cosa bella.

Lil Jolie ha parlato anche della decisione di Michele Bravi di rimandare il verdetto finale del ballottaggio tra lei e Sarah. A tal proposito, l'ex allieva di Anna Pettinelli ha confessato:

Come l’ho vissuta? Con il mal di pancia perché è un classico della somatizzazione. I primi giorni ho detto che mi volevo godere la settima come se forse una settimana normale in Casetta. Invece gli ultimi due giorni, mal di pancia, ansia a pallettoni però sicuramente rimanere un’altra settimana mi ha fatto bene.

