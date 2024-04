Amici 23, Sofia eliminata dal Serale: "Pensavo che fosse molto più facile, mi sono resa conto che..." (VIDEO)

Gossip TV

Le prime dichiarazioni della ballerina Sofia Cagnetti, l'ultima eliminata del Serale di Amici 23.

Sofia Cagnetti è l'ultima eliminata del Serale di Amici 23. La giovane ballerina e allieva di Emanuel Lo ha perso al ballottaggio finale contro la cantante Martina Giovannini ed è stata costretta a lasciare il talent show di Maria De Filippi.

Sofia fuori dal Serale di Amici 23

La sesta puntata del Serale di Amici 23 ha visto l'eliminazione della ballerina Sofia Cagnetti. La giovane allieva di Emanuel Lo ha perso al ballottaggio finale contro Martina Giovannini ed è stata costretta ad abbandonare il talent show di Canale 5. Raggiunta dai microfoni di Witty, Sofia ha raccontato tutte le emozioni vissute nella scuola:

Sono felicissima del fatto che ho avuto l'opportunità di potermela vivere tutta, per bene. Non voglio uscire triste, ma felice perché sono fiera di tutto quello che ho fatto, di tutte le esperienze che ho fatto, non è scontato. Pensavo che fosse molto più facile, visto da casa è un programma bello, ma qua è tosta, è difficile. Pensavo di essere più pronta ad affrontare determinate situazioni, invece mi sono resa conto che non era così [...] Mi sento cresciuta sotto tutti i punti di vista, ho imparato tanto e sono migliorata tanto, ho conosciuto delle bellissime persone. Ho dato il massimo. Raga spaccate, vi guarderò da casa.

Con l'uscita di scena della ballerina Sofia, i ragazzi ancora in corsa per la vittoria finale sono: Holden, Petit, Mida, Martina Giovannini e Sarah Toscano per la categoria canto; Dustin Taylor e Marisol Castellanos per la categoria ballo. L'appuntamento con il Serale di Amici è per il prossimo sabato 4 maggio in prima serata su Canale 5.

