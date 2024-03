Amici 23, la produzione interviene e comunica in che modo saranno assegnate le ultime maglie! [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Amici 23 di oggi, domenica 10 marzo, la produzione ha dato ulteriori indicazioni ai professori su come assegnare la maglia!

Oggi, ad Amici 23, la produzione del talent di Canale5 ha deciso di intervenire con una lettera che è stata recapitata a Maria De Filippi, conduttrice del programma. Al centro della lettera in questione ancora una volta il Serale, l'attesa seconda fase del talent.

Amici 23, la produzione interviene sull'assegnazione delle maglie del Serale! [VIDEO]

In puntata, dopo l'esibizione degli allievi che ancora non avevano una maglia, sono state mostrate le classifiche generali delle puntate precedenti, in modo che i professori avessero un'ulteriore strumento per giudicare chi, tra gli allievi, poteva finalmente accedere al Serale.

Dato che le classifiche hanno mostrato una situazione ancora molto complessa e che i professori non sembravano pronti a dare il loro definitivo giudizio su chi tra gli allievi avrebbe potuto avere le ultime 5 maglie, la produzione è intervenuta con una lettera. La conduttrice Maria De Filippi ha letto la comunicazione della produzione di Amici:

"Per dare ai professori un ulteriore strumento e aiutarli nel decidere chi tra gli allievi andrà al Serale, la produzione decide per due gare di improvvisazioni, i cui risultati verranno sommati a quelli che i professori già hanno. La produzione chiede che l'esito per ogni allievo venga comunicato alla fine di tutte le prove."

La gara di ballo che hai visto coinvolti Giovanni e Kumo è stata giudicata da Garrison Rochelle, mentre i 5 cantanti si sono trovati a sostenere una difficile prova di improvvisazione giudicata dal maestro Beppe Vessicchio. Questa prova si è rivelata particolarmente complessa: i cantanti, infatti, hanno cantato a turno una strofa di La musica non c'è di Coez, seguendo un ordine casuale stabilito da Vessicchio. La gara di canto ha messo in difficoltà Nahaze, che è stata poi rassicurata da Maria De Filippi.

Scopri le ultime news su Amici