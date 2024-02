Amici 23, gli allievi si sfogano dopo la notizia del numero di maglie per il Serale: "Se c'è un posto? Anche no!" [VIDEO]

Gossip TV

Nel corso del daytime di Amici 23 di oggi, gli allievi si sono sfogati dopo la notizia del numero di maglie del Serale.

Nel corso del daytime di Amici 23 di oggi, 28 febbraio, gli allievi si sono confrontati tra loro dopo la scoperta del numero delle maglie per il Serale. Durante la puntata di ieri, infatti, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno messo alle strette Raimondo Todaro e Anna Pettinelli. Nella discussione, questi ultimi due professori hanno espresso le loro opinioni sul perché non hanno ancora assegnato le maglie ad alcuni allievi come Nicholas e Ayle. Ma le loro parole più che rassicurare gli allievi, li hanno infastiditi e preoccupati ancor di più.

Amici 23, Nicholas e gli altri allievi si lamentano per i posti al Serale: "Non ci andremo come scarti" [VIDEO]

Dopo l'incontro con i professori, Nicholas e gli altri tre ragazzi convocati sono tornati in casetta e hanno esposto agli altri ragazzi del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi come stanno le cose. Il ballerino di Todaro, in particolare, si è lamentato delle parole che ha sentito in studio, pur condividendo il pensiero di Toaro:

"Per i professori gli ultimi sono quelli che si meritano di meno di avere la maglia. Ma ciò che dicono Zerbi e Celentano è perché non vi prendete le vostre responsabilità? Questo ragionamento di Sofia che se la merita più di me è insensato!"

Giovani ha rincarato la dose ricordando che se Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo danno le maglie ai loro allievi, allora, per loro non ne resteranno. A queste parole, Nicholas si lascia andare a un pianto, mentre Giovanni continua a inveire contro il prof e il suo ragionamento. Nicholas prende di nuovo parola:

"Non mi piace come si è comportato, anche nei nostri confronti. Volevo alzarmi e dirgli 'oh, di che stiamo parlando'. Ma mi sento una m****. A me il suo ragionamento non piace, cioè dopo tutto ciò che abbiamo fatto non puoi dire che Sofia la merita anche più di me, anche se per me lei è una delle prime che meritava la maglia. Ma sentirmi l'ultimo degli stro*** anche no. Io preferisco anche andarmene, non voglio la maglia solo perché avanzano posti"

