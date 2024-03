Amici 23, la dolce dedica sui social di Lorella Cuccarini a Sarah Toscano: "Andiamo ad accendere questo Serale"

Gossip TV

Lorella Cuccarini cosegna la maglia del Serale di Amici 23 a Sarah Toscano.

La classe del Serale della 23esima edizione di Amici è ufficialmente formata! Tra le allieve che hanno conquistato un posto nella fase finale del talent show di Canale 5 anche Sarah Toscano che, subito dopo l'ultima puntata, ha ricevuto una dolce dedica sui social da parte della sua coach Lorella Cuccarini.

Sarah Toscano vola al Serale

Nel corso dell'ultima puntata di Amici 23, andata in onda ieri su Canale 5, Lorella Cuccarini ha deciso di assegnare la famosa maglia d'oro anche alla cantante Sarah Toscano. Una vera e propria scommessa vinta per l'amata professoressa della scuola proprio come ha rivelato in puntata e ribadito in un dolce post postato su Instagram e dedicato alla sua giovane allieva:

Cara Sarah, il tuo è stato un percorso incredibile. Sei cresciuta vocalmente e, sul palco, sei come a casa. Hai spaziato in tutti i generi, trovando una tua strada e una tua credibilità. Per me sei l’esempio più evidente di crescita, all’interno di questo programma. Ora, andiamo ad “accendere” questo serale.

Ricordiamo che i 15 allievi ammessi al Serale di Amici 23 sono stati divisi in tre squadre: Holden, Petit, Dustin e Marisol capitanati da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi; Gaia, Giovanni, Ayle, Martina e Lil Jolie capitanati da Anna Pettinelli e Raimondo Todaro; Sofia, Lucia, Nicholas, Kumo, Mida e Sarah capitanati da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo.

