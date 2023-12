Amici 23, l'ex fidanzata di Mida critica l'esibizione di Gaia e provoca la reazione dei fan della ballerina

Gossip TV

L'esibizione di Gaia con una sensuale coreografia nell'ultima puntata di Amici23 è stata accolta positivamente, ma su di lei ha espresso un aspro giudizio l'ex fidanzata di Mida, con cui la ballerina ha una relazione nella scuola.

Nell'ultima puntata di Amici 23, l'esibizione di Gaia ha infiammato lo studio del talent di Canale5 ed entusiasmato i fan del programma e la stessa Alessandra Celentano, che aveva assegnato alla ballerina una coreografia che tirasse fuori tutta la sua sensualità.

Amici 23, l'ex fidanzata di Mida attacca l'esibizione di Gaia: i fan si infuriano

Il compito assegnato dalla maestra di ballo ha permesso a Gaia di esibirsi sulle note di Run the World (Girls) e sorprendere sia la Celentano sia Mida, come ha sottolineato Raimondo Todaro alla fine dell'esibizione:

"Mi hai chiesto se sei stata brava. Dovresti vedere come Mida ti ha guardato tutto il tempo!"

In effetti, come anche i fan hanno notato, il cantante aveva uno sguardo trasognato nel guardare Gaia ballare in maniera così decisa e con un abbigliamento sensuale e rivelatorio. Tuttavia, se i fan erano entusiasti della coreografia della ballerina, l'ex fidanzata di Mida ha avuto da ridire su Gaia e ha criticato le insicurezze mostrate nel programma da Gaia. L'ex fidanzata di Mida si chiama Lucrezia Fnino ed è una nota tiktoker e fin dall'inizio dell'avventura di Mida nel programma ha commentato gli avvenimenti del talent, precisando però che lei e il cantante sono rimasti in buoni rapporti.

Tuttavia, Lucrezia si è espressa anche a proposito di Gaia e benché abbia ammesso che le piace come ragazza, in una diretta su Instagram ha commentato negativamente il modo in cui la ballerina si è approcciata al compito assegnato da Alessandra Celentano:

"Tutti abbiamo insicurezze, anche io. Vorrei vedere chi non le ha. Perciò, chissà come farà al mare [Gaia], vorrei proprio saperlo. Poi se volete vederci malizia o cattiveria in questo discorso, fate pure"

l’ex di mida… pic.twitter.com/SXYesnQ07k — mida e gaia stan account (@midaegaia) December 11, 2023

