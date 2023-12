Amici 23, Gaia si esibisce in una sensuale coreografia: la reazione di Mida è virale sul web! [VIDEO]

Gossip TV

Nel corso dell'ultima puntata di Amici 23, Gaia ha brillantemente superato la prova di Alessandra Celentano e si è esibita in una sensuale coreografia, incantando il pubblico...e anche Mida!

La puntata di Amici 23 andata in onda domenica, 10 dicembre, è stata ricca di emozioni per Gaia De Martino, la ballerina allieva di Raimondo Todaro. Infatti, Gaia ha dovuto affrontare il difficile compito assegnatole nella settimana da Alessandra Celentano.

Amici 23, Gaia sensuale nel ballo: Mida è completamente perso per lei! [VIDEO]

Per cercare di tirar fuori il suo lato più sensuale e aggressivo, Celentano ha assegnato alla giovane ballerina una sensuale coreografia sulle note di Run the World (Girls) di Beyoncé e Gaia si è esibita in coppia con Umberto Gaudino. Nonostante in settimana, la ballerina non abbia nascosto le sue preoccupazioni per il compito che l'aspettava, nella puntata andata in onda su Canale5, ha dimostrato di sapersi mettere alla prova ed è riuscita a strappare un complimento alla maestra Celentano, che ha ritenuto superato il compito:

"Per me Gaia è una guerriera, nel modo giusto, stai facendo un bellissimo lavoro con umiltà, educazione e consapevolezza. Mi piace il tuo atteggiamento, a forza di andare a fondo, e sei sufficiente. Sono molto contenta"

Dato che il ballo prevedeva diversi passi sexy svolti dalla ballerina, al termine dell'esibizione Gaia ha aspettato anche il parere del suo maestro Raimondo Todaro, il quale non ha saputo trattenere un divertito commento:

"Come sei andata? Dovevi guardare la faccia di Mida per capire quanto sei stata fantastica!"

E, in effetti, come dimostrano i video e i meme sul web, l'espressione trasognata di Mida nel guardare Gaia ballare è diventata già virale! Il cantante e la ballerina, infatti, hanno iniziato da poco una relazione nella scuola di Amici di Maria De Filippi, dopo che la stessa Gaia aveva ammesso di avere diverse insicurezze ed era stato proprio l'atteggiamento paziente del cantante a spingerla ad aprirsi con lui. Infatti, i due, dopo essersi scambiati diverse carezze in casetta, si sono finalmente baciati, diventando una delle coppie più apprezzate del programma.

