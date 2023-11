Amici 23, in onda oggi su Canale 5: Gaia e Luigi Strangis tra gli ospiti della nuova puntata

Gossip TV

Nuovo appuntamento oggi con i ragazzi di Amici 23.

L'attesa è finita. Oggi, domenica 26 novembre 2023, su Canale 5 andrà in onda una nuova e imperdibile puntata di Amici. Tra gli ospiti in studio i cantanti Luigi Strangis e Gaia Gozzi, che presenteranno i loro nuovi inediti.

La nuova puntata di Amici 23

La nuova puntata di Amici 23 andrà in onda oggi su Canale 5. Stando alle anticipazioni non mancheranno le sorprese e i colpi di scena. Ben due allieve, infatti, saranno costrette e lasciare definitivamente il talent show di Maria De Filippi. Grande assente in studio il cantante Matthew, che durante la settimana ha cambiato squadra diventando ufficialmente un allievo di Anna Pettinelli.

Ci saranno, come sempre, le gare di canto e di ballo. Stash dei The Kolors e Orietta Berti giudicheranno i cantanti della scuola, mentre Rebecca Bianchi valuterà le esibizioni dei ballerini. Belle notizie per Simone Galluzzo che, dopo diverse settimane, riprenderà la sua maglia. I ragazzi infine affronteranno i compiti assegnati dai loro professori durante la settimana.

Leggi anche Le anticipazioni della nuova registrazione di Amici 23

Ricordiamo che i ragazzi ancora in gara ad Amici 23 sono: Mew, Mida, Sarah Toscano, Stella, Holy Francisco, Matthew, Ayle, Petit, Holden, Lil Jolie, Dustin, Marisol, Chiara, Simone, Kumo, Sofia, Gaia, Giovanni e Nicholas. L'appuntamento è per oggi, domenica 26 novembre 2023, alle 14.10 su Canale 5.

Scopri le ultime news su Amici.