Amici 23, Holden stuzzica Sarah durante un'intervista radiofonica: "Vediamo cosa risponde se..."

Holden ha rilasciato un'intervista radiofonica nel corso del quale ha stuzzicato Sarah Toscano, vincitrice di Amici 23 e suo presunto flirt secondo i rumors. Ecco cosa è successo!

Nonostante abbiano più volte negato, è innegabile che tra Sarah Toscano e Holden ci sia una certa sintonia. E, anche nel corso di un'intervista radiofonica a Say Waad, il cantante di Randagi non ha perso occasione per stuzzicare la vincitrice di Amici 23...

Amici 23, Holden stuzzica Sarah Toscano durante un'intervista

Holden ha di nuovo nominato Sarah Toscano nel corso di un'intervista radiofonica a Say Waad, in cui il cantante ha affrontato anche i rumors sul flirt con la vincitrice del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi. Nel corso di questa intervista, Holden è stato intervistato da Michele Wad Caporusso, il quale ha deciso di scherzare con Joseph Carta - vero nome dell'artista di Amici 23 - chiedendogli se avesse qualcosa da chiedere a Sarah.

La giovane cantante, infatti, sarà ospite della prossima puntata della trasmissione radiofonica e Michel Wad ha lasciato intendere che non avrebbe chiesto nulla a Holden perchè tanto "ti ho già chiesto tutto a microfoni spenti". Però, ha dato la possibilità a Holden di formulare una domanda e quella, ha promesso il conduttore e speaker - sarà la prima che rivolgerà alla cantante di Sexy Magica.

Holden non si è tirato indietro e ha deciso di stuzzicare Sarah chiedendole di rivelare chi è l'artista di Amici che stima di più, oltre sé stessa. E, poi ha agigunto a mo di provocazione:

"Vediamo che risponde..."

Amici 23, Holden e il flirt con Sarah Toscano

I rumors sul flirt tra i due cantanti di Amici 23 hanno iniziato a circolare già quando entrambi erano ancora a scuola: le prime voci risalgono al periodo di Natale, ma erano state smentite categoricamente da Holden, mentre negli ultimi tempi, sebbene entrambi abbiano affermato che tra loro ci sia solo una bella amicizia, sembrano stuzzicarsi molto di più, anche attraverso interviste e batutte a distanza.

Sia Sarah sia Holden al momento hanno sempre confermato che tra loro c'è solo un rapporto di stima di amicizia, confermato dalla decisione di Holden di dedicare il suo EP alla cantante e di chiederle di duettare nel brano Ossidiana. Su di lui, invece, Sarah ha dichiarato in un'intervista a Cosmopolitan:

"È una persona molto intelligente, è un grandissimo artista. È bravo in tutto quello che fa. Lo stimo tanto e tra di noi è nato un bellissimo rapporto di amicizia"

