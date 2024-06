Amici 23, Holden svela perché ha deciso di duettare con Sarah Toscano nel suo singolo Ossidiana!

Gossip TV

Holden ha duettato con Sarah Toscano nel suo singolo Ossidiana! Ma per quale motivo? Ecco cosa ha raccontato il cantante di Amici 23!

Amici 23 si è concluso con la vittoria di Sarah Toscano e, ora, per tutti gli allievi di questa edizione del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi inizia un nuovo capitolo della loro vita e carriera, nel quale metteranno a frutto gli insegnamenti ricevuti nel programma. Per i cantanti, in particolare, sono iniziati i primi instore tour e pochi giorni dopo la fine del talent sono arrivati in tutti gli store i loro nuovi EP. Tra essi, anche quello di Holden, Joseph, l'ultimo ad aver debuttato e che ha attirato l'attenzione dei fan per un pezzo in particolare. In Ossidiana, infatti, Holden ha duettato con Sarah Toscano, scatenando nuovi rumors su un possibile flirt tra loro.

Amici 23, Holden ha duettato con Sarah Toscano in Ossidiana

Nonostante entrambi abbiano dichiarato di non avere nessun tipo di legame tra loro che vada oltre l'amicizia, i rumors di un flirt e una simpatia più profonda tra Sarah Toscano e Holden continuano a circolare con una certa insistenza. Soprattutto, perché in uno degli ultimi singoli di Holden, il brano Ossidiana del suo nuovo EP, il cantante ha scelto di inserire anche la voce della vincitrice di Amici 23.

Questo breve duetto, se così vogliamo chiamarlo, è stato notato prima dai fan che sono impazziti e hanno subito pensato che si trattasse di un gesto molto importante, che si va ad aggiungere ai vari indizi che fanno pensare a un flirt tra i due cantanti. Dopotutto, Holden ha dedicato il suo EP a Sarah Toscano, anche se a Verissimo ha confermato che l'ha fatto per stima e amicizia e perché ritiene che Sarah sia un'ottima artista.

Tuttavia, vista anche la presenza di Sarah nel suo album, i fan sono propensi a credere che ci sia altro tra i due e hanno atteso a lungo una spiegazione di Holden del perché abbia inserito la voce di Sarah nel brano Ossidiana.

Amici 23, Holden svela il motivo del duetto con Sarah in Ossidiana

Questa spiegazione è finalmente arrivata e Holden ha raccontato cosa l'ha spinto a chiedere a Sarah di partecipare con la sua voce al brano Ossidiana. Il pezzo è parte del nuovo EP del cantante, Joseph, che ha debuttato recentemente ed è già tra i più ascoltati degli album dei cantanti di Amici 23.

Intanto, Holden ha raccontato a Martina Nasoni a RDS Next della sua esperienza ad Amici di Maria De Filippi e ha svelato com'è nata la collaborazione con Sarah per Ossidiana. Il cantante ha rivelato che la scelta di Sarah è dipesa dal suo desiderio di comunicare un senso di leggerezza con il suo pezzo e che la voce di Sarah gli è sembrata subito perfetta per questo suo intento:

"La voce in Ossidiana è di Sarah, cosa le voglio dire? Solo ciao, se no… in questo brano vorrei trasmettere in un certo senso anche leggerezza, è un brano che io reputo leggero, tra l’altro questa mini collab con Sarah nasce così per caso, ci incontriamo e io stavo lavorando proprio alla finalizzazione del pezzo, che mancava lo special e ci viene in mente questa roba qui di provare a registrarla, è stato tutto molto veloce e naturale, quindi direi quello, anche un po’ di leggerezza."

Il cantante ha così confermato che è proprio di Sarah la voce nel brano e quando la speaker ha chiesto al cantante se si fosse innamorato, Holden ha glissato dicendo di essere innamorato della musica, anche se sul web non sono mancati i commenti ironici e dubbiosi su questa affermazione!

L’ULTIMA PARTE MI STO PISCIANDO SOTTO

“di chi sei innamorato? di una ragazza” VI PREGO pic.twitter.com/6ZEzAGLInR — 𝓵 ; vs sessione | holdarah era (@tryagainliyah) May 31, 2024

