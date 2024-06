Amici 23, Holden si sbottona su Francesca Tocca e poi scrive a Raimondo Todaro: ecco cosa ha rivelato il cantante

Gossip TV

Il cantante e produttore Holden torna a parlare della sua esperienza nella scuola di Amici 23 lasciandosi andare a una confessione sulla ballerina e compagna di Raimondo Todaro, Francesca Tocca.

Holden è stato uno dei protagonisti indiscussi della 23esima edizione di Amici. Ospite a Radio Zeta, il giovane cantautore e produttore ha smentito ogni tipo di flirt con la vincitrice Sarah lasciandosi andare a una confessione su Francesca Tocca, che ha sorpreso e divertito tutti.

La battuta di Holden su Francesca Tocca

Tempo di confessioni per Holden. Ospite a Radio Zeta, il finalista di Amici 23 ha ricordato la sua esperienza nella scuola e chiarito la sua attuale situazione sentimentale. Holden ha smentito il presunto flirt con Sarah e citato di nuovo a sorpresa Francesca Tocca. Il motivo? Gli speaker radiofonici hanno chiesto al cantante chi avrebbe voluto baciare e lui, senza pensarci troppo, ha fatto il nome della ballerina professionista del talent show e poi è scoppiato poi a ridere:

Come va l’amore? Per ora non c’è nessuna storia, sto da solo, mi sto concentrato nel mio percorso, è tutto molto tranquillo. Nell’album ho fatto una dedica a Sarah, io e lei abbiamo un bellissimo rapporto d’amicizia. Lo so che tifano tutti per questa coppia, lo so, sono uscite un po’ di foto.. Lei a volte ha indossato alcune mie felpe ma perché io lascio sempre tutto in giro. Siamo amici, ci vogliamo molto bene. Ci supportiamo a vicenda, ci rispettiamo. C’è solo amicizia, mi dispiace deludere qualcuno. Sono felice per la sua vittoria, lei ha fatto progressi importanti, l’abbiamo vista crescere e sono molto contento per lei [...] Chi avrei voluto baciare? Francesca Tocca!

Inutile dire che il video dell'intervista rilasciata a Radio Zeta è diventato virale in pochissimo tempo. Poco dopo, infatti, Holden ci ha tenuto a scrivere sui social a Raimondo Todaro, coach della 23esima edizione di Amici e compagno della Tocca. "Raimondo scherzo" ha precisato il cantante, confermando di non avere voluto in alcun modo mancare di rispetto alla coppia.

Holden non ha mai nascosto di avere un debole per la latinista Francesca Tocca. Impossibile non ricordare il guanto di sfida del Serale fra lui e Mida sulle note di Mediterranea di Irama. Guanto lanciato da Lorella Cuccarini, che gli è stato chiesto di scrivere qualche barra sul singolo e di cantarlo durante l'esibizione con la ballerina professionista di Amici. "La tua verità la so, Francesca tocca non ti merito però" aveva cantato il ragazzo facendo l’occhiolino a Raimondo Todaro.

