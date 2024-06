Enula, intervista esclusiva alla cantautrice ed ex allieva di Amici: "Sono alla continua ricerca di me stessa"

Gossip TV

La giovane cantautrice, scrittrice e oggi attrice, Enula, si racconta a cuore aperto ai microfoni di Comingsoon.it: dall'esperienza nella scuola di Amici al grande schermo fino al suo ultimo singolo Bang Bang.

Abbiamo intervistato in esclusiva Enula Bareggi, in arte Enula, la giovane cantautrice che ha partecipato alla 20esima edizione di Amici. Ed è proprio la partecipazione al talent show di Maria De Filippi che le ha permesso di farsi conoscere e apprezzare dal grande pubblico. Nella famosa scuola di Canale 5 presenta infatti Con(torta) e Auricolari, due brani inclusi nel suo album di debutto che ha riscosso un notevole successo totalizzando oltre 30 milioni di stream sulle piattaforme digitali. Da lì ha poi iniziato una serie di collaborazioni musicali molto importanti: da Franco126 a Dardust fino a Mr Rain e i Tiromancino. Ma Enula non si è mai accontentata. Desiderosa di conoscere l'arte in tutte le sue forme e fare nuove esperienze, la giovane, che si è definita un'artista in continua evoluzione, si è buttata anche nel mondo del cinema. Nel 2023 ha preso parte come attrice e come voce protagonista della colonna sonora del film Addio al Nubilato 2 diretto da Francesco Apolloni. Un'esperienza incredibile, che ha segnato il suo debutto cinematografico.

Ecco cosa Enula ha raccontato a noi di Comingsoon.it: dalla sua grande passione per la musica all'esperienza nella scuola di Amici, che ha segnato la svolta e l'inizio della sua carriera, alla sua prima esperienza cinematografica fino al suo ultimo singolo Big Bang, uscito lo scorso 17 maggio 2024.

Cantante, attrice e adesso anche scrittrice. Ma chi è veramente Enula?

È una domanda complessa perché io sono un'artista che fa tutte queste cose per capire realmente chi sono. Questa è la verità. Sono alla ricerca profonda di me stessa, ma da quando sono piccola. È come se avessi scelto l'arte per questo motivo. Volevo definirmi il più possibile, anche se poi col tempo ho capito che non è una cosa naturale. Alla fine, sono una persona in continua evoluzione, spero di non poter mai dire chi sono.

La musica è la tua prima e grande passione...

La musica per me è come una mamma. La mia mamma, il mio papà...entrambe le figure. Rispetto a tutte le forme d'arte che io usavo nelle mie giornate, la musica era quella più immediata perché hai la voce per dire e urlare quello che pensi e che senti. Io non scrivo solo canzoni, ho veramente tanto da raccontare e infatti sto scrivendo anche un libro.

Nelle tue canzoni racconti te stessa, ma qual è la tua paura più grande e la prima volta che ti sei sentita davvero libera?

Credo che la mia paura più grande sia quella di non riuscire a capirmi, rimanere nella confusione. Io sono una persona molto confusa (ride ndr) e spero di non rimanere per sempre in questa situazione, ma di trovare un equilibrio dentro me stessa. Ho paura di morire in vita, arrivare a non avere più niente da dire...mi sento davvero libera ogni volta che salgo sul palco. La libertà è un concetto difficile perché è complicato sentirsi così. Viviamo in un mondo che ci spinge a essere tutto il contrario. Ci vuole coraggio per essere liberi. Io credo di essere una persona coraggiosa perché provo ogni giorno a essere libera dagli schemi.

Il pubblico ti ha conosciuto grazie alla tua partecipazione ad Amici. Sei stata tra i talenti più interessanti di quell'edizione. Che esperienza è stata?

È stata un'esperienza molto intensa, ricca di momenti positivi e negativi. Nella scuola ho passato anche dei dolori. Sono cresciuta molto umanamente, perché ho condiviso la casa con altre venti persone, ma anche artisticamente. C'erano delle persone incredibili, ho capito che la mia voce poteva evolversi molto di più. È stata un'esperienza preparatoria per quello che poi avrei trovato fuori. La porto nel cuore. Ogni tanto sento anche Rudy Zerbi, abbiamo un bel rapporto.

La rifaresti?

Sì la rifarei perché sono un pò sadica e mi diverto (ride ndr). Mi piacerebbe cambiare delle cose, sicuramente. Forse avrei voluto essere leggermente più centrata e un po' più in equilibrio, ma lì dentro è faticoso capire la realtà.

Nella tua edizione c'è stato anche Sangiovanni, che dopo Sanremo ha deciso di prendersi una pausa dalla scena musicale. Non è facile gestire il successo dopo aver partecipato a un programma come Amici?

Quando esci da Amici vieni travolto da un vortice, un successo inaspettato che non è per niente facile da gestire. Ha fatto bene a prendersi il suo tempo. Voglio molto bene a Sangio, lo conosco, e condivido la sua scelta. È successo anche a me tante volte di pensare di volermi allontanare dalla scena musicale. Capisco il dolore che a volte si può provare. Il mondo della musica non è facile.

Nella tua carriera non ti sei fatta mancare nulla. Hai spaziato dalla musica al cinema. Nel 2023 sei stata infatti tra le protagoniste del film Addio al Nubilato 2 di Francesco Apolloni...

È stata un'esperienza sorprendente e inaspettata perché non pensavo di fare un film ora. Sul set è stato bellissimo, il primo giorno di riprese ero completamente spaesata perché non sapevo cosa fare poi la troupe e il cast mi hanno fatto sentire in famiglia. Siamo stati due mesi a girare l'Italia e ci siamo divertiti tanto. Il regista Francesco Apolloni, che ringrazierò sempre, è veramente bravo. Mi ha diretto bene e mi ha anche lasciato libera di esprimermi. Per me è un film magico. Ho fatto anche la colonna sonora. Il film mi ha dato la forza di finire il pezzo Mai Nato, che per me è davvero importante. È stato un regalo. Spero di continuare questo tipo di arte perché dove non arriva la musica, arriva il cinema e viceversa.

Sei fiera di te stessa?

Si, sono fiera di me stessa!

A chi senti di dover dire grazie oggi?

Non per egoismo, ma a me stessa. Se tu non sei la prima a credere in te stessa non vai da nessuna parte. Ringrazio la mia bambina interiore, il mio team che mi segue e crede in me, il mio chitarrista Alessio. Ringrazio infine Vincenzo Palazzo e i miei amici, che ci sono sempre.

Il 17 maggio è uscito il tuo nuovo singolo Big Bang. Ti va di parlarcene?

Big Bang è in realtà una domanda: "chi sono io e dove andrò?". Essendo da sempre una persona curiosa, per me è stato inevitabile affrontare il tema della vita e della morte, dovevo assolutamente capire "ma dove sono venuta? Da dove sono nata? Dove andrò?". Non sono riuscita a rispondere però mi sono data varie risposte in questo viaggio. Big Bang è una domanda che è diventata una ballata esistenziale, da ballare.

Se ti dico Sanremo 2025?

Già tremo al pensiero. Vediamo. Non voglio rincorrere Sanremo, ma se arriva questa opportunità non dico di no. Ovviamente sogno di salire sul palco dell'Ariston in totale libertà.