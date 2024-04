Amici 23, "Holden è un vero artista, eccezionale": gli ex allievi non risparmiano lodi al cantante!

Gossip TV

Oggi, nel daytime di Amici23, gli ex allievi sono stati chiamati a giudicare le migliori esibizioni dei loro compagni e su Holden si sono lanciati in lodi e complimenti! Vediamo insieme cosa hanno detto!

Durante il daytime di Amici23 di oggi, 30 aprile, su Canale5, i ragazzi hanno ascoltato i commenti sulla loro esibizione migliore al Serale: a giudicarle erano gli altri ex allievi e non sono mancate le sorprese! In particolare, Holden è stato lodato da Kumo, Ayle e da tutti gli altri ex compagni del talent di Amici di Maria De Filippi.

Amici 23, Holden riceve elogi e complimenti dagli ex allievi: "Lui è un vero artista, eccezionale" [VIDEO]

Dopo aver ascoltato stupiti i commenti duri di Nicholas Borgogni su Mida, che ha preferito allontanarsi dal gruppo e rifugiarsi nella sua stanza, anche gli altri allievi hanno potuto ricevere i giudizi degli ex allievi e Holden è rimasto piacevolmente stupito nell'ascoltare ciò che avevano da dire su di lui. Il cantante della squadra ZerbiCele ha da poco pubblicato il suo terzo inedito, Randagi, e si riconferma una certezza nel panorama di Amici23.

L'esibizione che ha mostrato ha generato un unanime consenso: si trattava della cover di Fai Rumore di Diodato, un'esibizione ricca di emozione e che ha provocato i brividi ai ragazzi in studio. Infatti, Ayle immediatamente ha commentato:

"Holden è un c**** di artista vero! Lui per me è fortissimo, crea le cose da zero, è un creatore di musica, farebbe musica anche se non ascoltasse nessuno. Lui è nato per fare musica, ho grande stima per lui"

Anche Lil Jolie e Gaia si sono dette d'accordo con lui: "Holden è un artista intoccabile, ciò che scrive e come lo scrive, il tempo che dedica alla musica, èincredibile". Si sono uniti ai complimenti anche Giovanni e Nicholas, che ha addirittura affermato che

"Holden potrebbe star seduto sul suo sgabello e comunque potrebbe essere capace di emozionarmi"

Holden è rimasto piacevolmente stupito e ha ringraziato i ragazzi per queste belle parole ricevute: "Non sono solo colpito, ma anche perché hanno detto delle cose non banali, non vedo l'ora di rivederci tutti fuori".

