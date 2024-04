Amici 23, Nicholas Borgogni su Mida: "Un gran parac***". La reazione del cantante [VIDEO]

Gossip TV

Nel daytime di Amici23, sono stati mostrati i commenti degli ex allievi sulle migliori performance dei ragazzi. Nicholas Borgogni non si è risparmiato nei confronti di Mida. Ecco cosa è successo!

Nel daytime di Amici23 di oggi, 30 aprile, gli allievi del talent di Canale5 hanno selezionato le loro migliori performance al Serale e le hanno sottoposte a dei giudici molto speciali...gli ex allievi di questa ventitreesima edizione di Amici di Maria De Filippi. A stupire, sono state le parole forti di Nicholas Borgogni su Mida. E non è tardata ad arrivare la reazione dell'allievo di Lorella Cuccarini...

Amici 23, Nicholas Borgogni su Mida: "Un gran paracu**, gioca con i sentimenti degli altri"

Mida ha scelto di sottoporre al giudizio degli altri ex allievi di Amici23 un brano su cui è stato molto criticato durante il Serale, la cover di Chiamami ancora amore di Roberto Vecchioni, nella puntata del 30 marzo. Nonostante il suo grande impegno, il cantante sembrava non perfettamente a fuoco, come hanno notato i giudici e troppo fuori dal suo elemento.

Anche Nicholas e Lil Jolie hanno commentato che Mida è molto più sicuro su altre cover e convince di più quando è meno interpretativo. Ma, poi, Nicholas Borgogni si è lasciato andare a una vera invettiva con il cantante, spostando il focus dal piano musicale a quello comportamentale. Senza mezzi termini, Nicholas l'ha definito "un gran parac***", lasciando stupito Mida. Quest'ultimo, infatti, dalla casetta era collegato con gli altri ragazzi e poteva osservare in diretta i commenti dei suoi ex compagni di percorso.

Nicholas non si è risparmiato e ha apertamente criticato il comportamento di Mida, non mancando di lanciare una pesante frecciatina al suo atteggiamento con Gaia De Martino, con cui il cantante ha avuto una storia nella scuola.

Amici 23, Nicholas stronca Mida, ecco come ha reagito il cantante [VIDEO]

Dopo aver espresso il suo parere sul percorso artistico di Mida, raccontando che secondo lui mancava qualcosa nell'esibizione di Chiamami ancora amore, Nicholas si è spostato sul lato comportamentale di Mida e lo ha stroncato in pieno:

"Non so se si può dire, ma per me Mida è un gran parac***. Non mi è piaciuto come si è comportato in questo ultimo periodo, fossi stato in casetta sarei intervenuto, ha giocato con i sentimenti altrui. Ho visto delle scene per cui non so più chi sia, a distanza di sei mesi so dire chi è Ayle, chi è Sofia, chi è Angela, ma non chi è Mida. Non l'ho capito. La cosa più assurda che ha fatto è stato dire che avrebbe lasciato il programma per Gaia, non ci credevo proprio. Forse si frenava, voleva uscir bene, ma in quest'ultimo periodo non l'ho capito proprio. Lui è uno che crede in sé ed è un gesto che non avrebbe mai fatto, ma l'ha fatto per ripulirsi da tutta la situazione"

Mida è rimasto per un attimo in silenzio, allibito dalle parole forti di Nicholas su di lui, arrivate in maniera totalmente inaspettata. Poi, ha sbottato che pensava che si dovesse giudicare l'esibizione e non certo il comportamento dei cantanti e che quelle parole erano fuori luogo:

"Che cosa c'entra 'sta roba? Con Nicholas ho sempre avuto un bellissimo rapporto, se vede delle robe e non riesce a contestualizzare, non so che dirgli. Questa è una roba bruttissima...Non sono parac***, l'avrei fatto davvero, magari in maniera stupida, però da Nicholas non me l'aspettavo, pensavo che fossimo amici. Se poi appena hai l'opportunità dici 'ste robe, allora, sei falso, non me l'aspettavo"

Poi, nel silenzio generale, mentre nessuno dei ragazzi ha ribattuto, Mida si è alzato e ha lasciato la sala relax, allontanandosi dal gruppo.

