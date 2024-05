Amici 23, gli allievi del talent protagonisti di un evento speciale condotto da Elena D'Amario

Gossip TV

Elena D'Amario, ballerina professionista di Amici 23, condurrà una serata speciale che vedrà protagonisti anche gli allievi del talent!

Amici 23 è terminato da qualche settimana, ma i fan sono sempre all'erta e seguono con interesse gli allievi sui social per scoprire eventuali appuntamenti o eventi a cui prenderanno parte. Ed è così che si è diffusa news di un evento speciale, registrato negli Studi Elios e condotto da Elena D'Amario, a cui parteciperanno gli ex allievi dell'ultima edizione.

Amici 23, gli ex allievi riuniti per un evento speciale condotto da Elena D'Amario

Come mostrano le stories di Sarah Toscano, vincitrice di Amici 23, e di altri allievi di questa edizione del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi, la cantante e gli altri ex protagonisti della trasmissione sono tornati negli studi Elios per un evento da registrare. La conduzione di questa reunion speciale sarà condotta da Elena D'Amario, amatissima professionista del programma.

La ballerina è finita di recente al centro del gossip per i rumors sulla fine della sua storia con Massimiliano Caiazzo, il Carmine Di Salvo di Mare Fuori, al quale è legata da un anno circa.

Nelle stories pubblicate, si vedono i cantanti e anche alcuni dei ballerini del programma esibirsi in studio, al cospetto del pubblico. L'evento speciale è firmato da TIM e potrebbe essere trasmesso in tv o arrivare anche sulla piattaforma di Witty Tv.

Amici 23, ecco alcuni degli eventi a cui parteciperanno gli allievi del programma

Stando anche ai video che sono arrivati dal pubblico presente in studio, i cantanti presenti si sono esibiti nei loro ultimi pezzi: Holden con Ossidiana (il brano che conterrebbe anche il duetto con Sarah Toscano), Mida con Que Pasa, Sarah con Sexy Magica e Petit con Mammamì. Presenti anche i ballerini Dustin Taylor e tra i professionisti Giulia Stabile.

Nonostante il talent sia finito, per i concorrenti del programma di Amici 23 non è certo un periodo di relax: quasi tutti, infatti, sono coinvolti in uno o più eventi in giro per l'Italia. La maggior parte dei cantanti, oltre ai finalisti anche Lil Jolie, andranno in giro con il loro primo instore tour, di cui vi abbiamo svelato le date, per presentare i loro nuovi EP.

Ma anche alcuni dei ballerini e Martina Giovannini saranno impegnati con Serata da Sballo, evento organizzato da Todaro Dance Academy e che vedrà la partecipazione di Kumo, Martina e altri ex allievi, nel Teatro di Catania. Infine, molti dei cantanti prenderanno parte al Tim Summer Hits, dall'11 al 14 giugno, condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu. L'evento sarà trasmesso anche in tv dal 28 giugno.

Holden, Sarah, Mida e Petit oggi negli studi di #Amici23 per l’evento TIM 🤩 pic.twitter.com/ODU3wW34DJ — AMICI NEWS (@amicii_news) May 29, 2024

