Amici 23, Raimondo Todaro e alcuni ex allievi riuniti per un evento: ecco tutti i dettagli!

Amici 23 si è appena concluso, ma i fan possono gioire perché avranno la possibilità, molto presto, di rivedere alcuni dei loro allievi preferiti in un evento organizzato da Raimondo Todaro!

I fan di Amici 23 che sentono già la mancanza dei loro allievi preferiti potranno rivederli molto presto: Raimondo Todaro, infatti, storico maestro di ballo della scuola di Amici di Maria De Filippi, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post in cui ha rivelato i dettagli di un evento da lui organizzato al quale prenderanno parte anche diversi ex allievi del programma di Canale5.

Amici 23, Raimondo Todaro e alcuni ex allievi insieme per un evento!

Ora che la finale di Amici 23 ha posto fine all'esperienza per gli allievi di questa edizione, i ballerini e i cantanti torneranno alla loro vita di tutti i giorni. Ma i fan possono stare tranquilli: molti di loro, infatti, sono già alle prese con diversi eventi che gli permetteranno di girare l'Italia e raggiungere i fan in tutto il paese. Oltre ai tour instore di cantanti come Mida, Sarah, Petit, Holden e Lil Jolie, tutti in partenza in questi giorni, ora arriva anche un evento legato al mondo della danza, organizzato dal maestro Raimondo Todaro.

Il latinista, che l'anno scorso ha visto il suo allievo Mattia Zenzola trionfare come vincitore del programma, quest'anno si è ritrovato molto presto a corto di allievi, ma nonostante la trasmissione si sia conclusa, Todaro è già pronto a riunirsi con alcuni suoi ex allievi e non solo, per un'occasione molto speciale. Con un post su Instagram, infatti, Raimondo Todaro ha annunciato che prossimamente la sua Todaro Dance Academy organizzerà una serata di ballo alla quale prenderanno parte numerosi ex allievi del programma.

Amici 23, tutti i dettagli per rivedere alcuni degli ex allievi del talent a un evento di danza organizzato da Raimondo Todaro

La locandina del post pubblicato da Raimondo Todaro pubblicizza l'evento Serata da Sballo che si terrà domenica 2 giugno al Teatro Metropolitan bdi bCatania, città d'origine del ballerino e sede della sua accademia di danza. All'evento saranno presenti diversi ex allievi del talent, ma anche la moglie del maestro e ballerina professionista di Amici, Francesca Tocca.

L'elenco di ex allievi comprende Mattia Zenzola e Benedetta Vari, entrambi ex allievi della precedente edizione, ma anche Giovanni Tessa, Gaia De Martino, che hanno fatto parte del team di Todaro. La sorpresa dei fan sarà grande quando vedranno anche altri due volti molto noti di Amici 23: il ballerino Kumo, che è stato allievo di Emanuel Lo ed è poi passato al Serale dopo un lungo percorso, e Martina Giovannini, cantante della squadra di Anna Pettinelli.

Il post del professore è stato subissato di commenti entusiasti dei fan di Amici, ma qualcuno non ha mancato di notare che tra gli ex allievi del programma che saranno presenti all'evento manca Nicholas Borgogni. Il ballerino era parte della squadra di Todaro, ma dopo che il maestro gli aveva lasciato intendere che, per quanto fosse migliorato, non lo riteneva adatto al Serale, l'allievo aveva imposto al latinista un impasse. Se non gli avesse dato la maglia per il Serale, allora avrebbe lasciato la scuola. Quando Todaro non aveva fatto cenno di voler cambiare idea, Borgogni aveva preparato i bagagli, ma a sorpresa era intervenuto Emanuel Lo: il coreografo gli ha consegnato a sorpresa la maglia per il Serale e l'ha preso così nella sua squadra. L'assenza di Nicholas potrebbe essere connessa alle vicende nella scuola? Al momento non ci sono elementi che possano provare la teoria.

