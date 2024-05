Amici 23, Giulia Stabile sorprende gli allievi in vista della Finale: "Provo ammirazione per ognuno di voi..." [VIDEO]

Gossip TV

In vista della Finale di Amici 23, Giulia Stabile ha voluto incontrare gli allievi finalisti per consegnare loro un piccolo portafortuna e incoraggiarli a dare il meglio di loro! Ecco cosa è successo!

Manca solo un giorno alla Finale di Amici 23 e nel corso del daytime di oggi, venerdì 17 maggio, Giulia Stabile ha voluto sorprendere i 6 finalisti del talent di Canale5 con una dolce sorpresa per ognuno di loro, insieme a un discorso di incoraggiamento a dare il massimo in vista di domani, sabato 18 maggio. In questa data, infatti, scopriremo chi tra Mida, Holden, Sarah, Petit, Marisol e Dustin solleverà la coppa del vincitore di questa ventitreesima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Amici 23, la tenera sorpresa di Giulia Stabile ai finalisti [VIDEO]

Oggi pomeriggio, nel daytime di Amici 23, Giulia Stabile si è presentata in casetta per fare una sorpresa ai 6 finalisti del programma di Canale5: con la sua aria gioiosa e un luminoso sorriso, la ballerina ed ex vincitrice del talent ha svelato ai ragazzi riuniti che aveva pensato di dare loro un piccolo portafortuna e dire loro quanto li ammirava e li stimava.

Giulia Stabile ha ammesso di sentirsi molto emozionata per loro e che aveva chiesto alla produzione di poter parlare con loro, perché voleva condividere la sua esperienza di ex finalista:

"Siete così belli, siete emozionati? La finale è la puntata più bella, ogni puntata pensi che quella potrebbe essere l'ultima e quindi vi esibite con l'adrenalina che vi spinge a dare il massimo. Ma questa volta saprete che è davvero l'ultima puntata"

Poi, a sorpresa, ha tirato fuori per ogni allievo un piccolo portafortuna: si trattava di un braccialetto con un occhio portafortuna. Giulia ha spiegato che sua madre, quando era piccola, comprava sempre questi portafortuna e lei ha pensato di condividerli con i ragazzi:

"Provo ammirazione per ognuno di voi, per motivi diversi e so che domani mi emozionerete tantissimo. Quando avete preso le maglie sono scoppiata a piangere, sembravo vostra madre! Ma so che domani farete emozionare tutti!"

Amici 23, Giulia Stabile e il legame con gli allievi del talent

Giulia Stabile, dopo la vittoria di Amici 20, è diventata una delle professioniste del talent di Maria De Filippi. Ma grazie al suo carattere solare e alla naturale dolcezza, per gli alunni di ogni edizione è diventata anche una guida e confidente. Basti pensare al tifo sfegatato per Angelina Mango, prima al Festival di Sanremo e poi all'Eurovision o alla loro collaborazione per creare le coreografie dei singoli della cantante. Anche con Isobel Kinnear, la professionista ha creato un bellissimo rapporto

E, in occasione del suo 21°compleanno, ha persino organizzato per la ballerina australiana una festa a sorpresa stupenda, documentata sui social da Isobel. Inoltre, anche con Gaia De Martino, Giulia ha dimostrato una grande dolcezza e saggezza, rassicurandola quando la ballerina di modern ha ammesso di sentirsi insicura riguardo al suo corpo, ma anche quando è terminata la sua storia d'amore con Mida.

Giulia è anche una delle professioniste più apprezzate del talent e solo l'estate scorsa ha tenuto una Masterclass, invitata da Kleidi Kadiu, nell'ambito di una rassegna sulla danza dedicata a Carla Fracci.

Scopri le ultime news su Amici