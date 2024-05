Amici 22, Isobel Kinnear compie gli anni: Giulia Stabile le organizza una festa a sorpresa!

Gossip TV

La ballerina professionista ed ex allieva di Amici 22, Isobel Kinnear, ha compiuto gli anni e Giulia Stabile le organizzato una festa a sorpresa!

Tra gli ex allievi di Amici 22, i fan non hanno certo dimenticato Isobel Kinnear: non solo la ballerina australiana è stata tra i talenti della precedente edizione del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi, ma è diventata anche una delle professioniste del programma e l'abbiamo vista spesso esibirsi e ballare con gli allievi di quest'anno. In occasione del suo compleanno, ieri 7 maggio, Giulia Stabile ha organizzato per lei una festa a sorpresa!

Amici 22, Isobel Kinnear compie 21 anni: la festa a sorpresa organizzata da Giulia Stabile

Le due ballerine si sono trovate già in sintonia durante l'edizione numero ventidue di Amici di Maria De Filippi in cui Isobel Kinnear era allieva: l'energia e la solarità sono solo due dei tratti che hanno in comune queste due talentuose ex allieve. E, da quest'anno, Isobel e Giulia si sono ritrovate a condividere anche il comune lavoro di professioniste del programma. Perciò, è evidente che il loro legame sia cresciuto sempre di più e non sorprende che per i 21 anni della ballerina australiana sia stata proprio Giulia Stabile a organizzarle una festa a sorpresa.

Sul profilo Instagram della ballerina australiana sono infatti apparse le foto e i video che testimoniavano della bella sorpresa che ha ricevuto per il suo compleanno. A corredo degli scatti, Isobel ha aggiunto come didascalia:

"Sono la ragazza più fortunata del mondo con due famiglie ai lati opposti della Terra. Grazie mille di cuore a tutti per l’amore. Non potrei essere più grata!"

E, a testimonianza del legame speciale con Giulia Stabile, Isobel ha pubblicato una seconda storia su Instagram in cui ringraziava personalmente la ballerina per la sua presenza e il suo affetto: "Lei, la mia principessa dal cuore grande, ha organizzato tante sorprese per me oggi".

Amici 22, Isobel Kinnear: l'amicizia con Giulia Stabile e la fine della storia con Cricca

Che Giulia Stabile sia diventata una presenza importante per gli allievi di Amici lo testimoniano alcuni episodi avvenuti durante questa edizione: Giulia, infatti, ha saputo stringere un bellissimo legame con Gaia De Martino, ad esempio, incoraggiandola e ascoltando i suoi dubbi sul suo corpo e sul rapporto difficile con Mida. Ma anche con Angelina Mango, seconda classificata della scorsa edizione, Giulia ha stretto un bellissimo legame ed è una delle sue più vive sostenitrici per la sua partecipazione all'Eurovision Song Contest.

E, visti gli scatti pubblicati da Isobel Kinnear in occasione della festa a sorpresa per il suo compleanno, è evidente che anche con la ballerina australiana ci sia un'amicizia speciale. Un legame che è stato sicuramente importante per Isobel visto che, nei mesi appena trascorsi, la ballerina ha chiuso la storia con Giovanni Cricca, suo ex compagno ad Amici 22 con cui c'era stato un certo feeling nella scuola.

Dopo un periodo di pausa, causato anche dall'eliminazione di Cricca dal talent, i due avevano ripreso a frequentarsi durante l'estate e fino alle vacanze di Natale sembravano felici e innamorati. Tuttavia, da qualche mese a questa parte le foto insieme si erano diradate ed era stato il cantante ad annunciare la fine del loro amore, pubblicando una lunga nota su Instagram.

Scopri le ultime news su Amici