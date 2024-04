Amici 23, Giovanni Tesse torna sui social dopo l'eliminazione dal Serale: "Questo è solo l’inizio"

Gossip TV

Le prime dichiarazioni social del ballerino Giovanni dopo l'eliminazione da Amici.

Giovanni Tesse è il quarto eliminato del Serale di Amici 23. A pochi giorni dalla sua eliminazione, il giovane ballerino di latino, che ha conquistato tutti con la sua spontaneità e ironia, è tornato sui social per fare un bilancio del suo percorso nella scuola e ringraziare tutti per il supporto e l'affetto ricevuto.

Giovanni Tesse a cuore aperto

Dopo Nicholas Borgogni, anche Giovanni Tesse è tornato sui social per fare un bilancio della sua esperienza nella scuola di Amici e ringraziare tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto in questi mesi. Il ballerino di latino e ormai ex allievo di Raimondo Todaro si è detto felice e soddisfatto del suo percorso, che l'ha cambiato e fatto crescere sia umanamente che artisticamente:

Eccomi qui... In un momento particolare della mia vita in cui mi trovo a fare una cosa che avrei voluto fare il più tardi possibile. Questa parentesi della mia vita è stata un viaggio che resterà per sempre nel mio cuore, pieno di alti e bassi. Eh si... pieno anche di lacrime (e io non piango mai). Un percorso lungo, ma brevissimo perché quando fai qualcosa che ami, 6 mesi ti sembrano una settimana. Amici è noto a tutti come un semplice programma televisivo che offre possibilità uniche ad aspiranti artisti...ma non finisce assolutamente qui. Amici è una famiglia di persone che si amano, che amano il proprio lavoro e non si stancano mai di trasmettere la loro passione ai ragazzi e questa penso sia la cosa più bella di tutte. In questa avventura coloro che mi hanno vissuto ogni giorno più di tutti sono i professionisti...

Giovanni ha continuato ringraziando i ballerini professionisti Umberto Gaudino e Francesca Tocca, il suo coach Raimondo e la conduttrice Maria De Filippi, che gli è stato vicina come una mamma:

Grazie a voi che con la vostra esperienza, con la vostra passione, la vostra esperienza e la vostra simpatia, mi avete letteralmente cambiato la vita facendomi diventare una persona migliore. Un ringraziamento speciale va a voi due: Umberto e Francesca che sin dall’inizio, proprio come un papà e una mamma, mi avete sopportato e supportato con tutta la vostra infinita pazienza e so che non è facilissimo. Soprattutto con me. Grazie Francy, sto scrivendo questa parte in lacrime e sai benissimo che io non piango mai, per tutto quello che hai fatto per me non solo come partner, ma come mamma...perché per me lo eri e lo sarai per sempre. Che dire di te Raimondo…Se sono quello che sono oggi è solo grazie a te. Grazie per aver creduto in me sin dal primo giorno portandomi avanti in questo magnifico percorso che senza di te non sarebbe stato lo stesso. Ringrazio infinitamente Amici e che dire di Maria… donna fantastica, fortissima, umana, incredibile ed instancabile non solo per il lavoro che svolge, ma anche e soprattutto per il rapporto da vera “mamma” che ha instaurato con tutti noi in casetta fin da subito. Grazie anche a voi che da fuori nonostante la lontananza vi siete fatti sentire vicini con il vostro calore unico. Questo è solo l’inizio.

