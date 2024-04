Amici 23, Lil Jolie commenta i giudizi ricevuti in puntata: "Mi sono rotta, che cosa dovrei fare di più? Perché..." [VIDEO]

Gossip TV

Dopo la puntata di Amici 23, Lil Jolie ha commentato i giudizi ricevuti in puntata e ammette di essere molto delusa da ciò che le hanno detto.

La seconda puntata del Serale di Amici23 si è confermata un successo di pubblico ed è stata ricca di emozioni e momenti impegnativi per gli allievi in gara. Oggi, 2 aprile, durante il daytime del programma di Canale5 condotto da Maria De Filippi, i ragazzi hanno commentato insieme i giudizi ricevuti dalla giuria chiamata a votare le loro esibizioni: Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio. A sorprendere sono state le dure parole di Lil Jolie, che ha ritenuto ingiusti alcuni commenti e si è sfogata con i compagni...

Amici 23, Lil Jolie rigetta i commenti ricevuti dai giudici al Serale: "Mi sono rotta il c****, che cosa dovrei fare?" [VIDEO]

La cantante casertana ha sfidato Petit, suo ex compagno di squadra, in una sfida all'ultima nota e, benché i giudici ne abbiano riconosciuto il talento, hanno, però, anche asserito che Lil Jolie non si lasci completamente andare. A risentire queste parole, l'allieva di Anna Pettinelli non ha potuto non sbottare, infastidita:

"Però, io adesso mi sono rotta il c***! Mi sono lasciata andare, non capisco che cosa cavolo devo fare. Perché mi sento messa in secondo piano, perché la mia riservatezza, mista a tante cose, che forma la mia personalità, è percepita come una chiusura e non è lo stesso per Holden? Cerco di comunicare sia con il timbro, ma anche con la pancia. So io quello che provo, c'è un'inquietudine e forse una voglia di rivalsa, riscatto, per i sacrifici che ho fatto per la musica, ma non arriva mai niente. Vorrei che qualcuno mi sapesse leggere dentro, ho un mondo dentro e mi sembra di essere un libro aperto mentre canto"

Questo sfogo non arriva del tutto inaspettato, perché per Lil Jolie sono state settimane particolarmente stressanti e la cantante si è ritrovata a dover cambiare squadra per non rischiare di restare fuori dal Serale. Inoltre, durante la prima puntata della seconda fase, Lil Jolie è stata vittima di un forte attacco di panico e non è riuscita a cantare inizialmente, tanto che Maria De Filippi ha percepito la sua difficoltà ed è intervenuta a rassicurarla e aiutarla. Per l'allieva del programma il Serale sta presentando molte più sfide di quanto lei stessa pensasse e i vari guanti di sfida assegnati sono qualcosa che più che aiutarla, stanno mettendo a dura prova la sua fragilità e il suo talento.

I suoi compagni hanno ascoltato il suo sfogo, ma alcuni di loro non hanno dissentito del tutto con lei. Martina e Sofia, ad esempio, hanno ricordato a Lil Jolie di come avesse mostrato molta più grinta nella precedente esibizione, mentre Gaia - con cui la cantante ha una forte amicizia - le ha ricordato che non crede abbastanza in sé stessa. Alla fine, Lil ha ammesso:

"L'altra volta ho perso contro Holden e Mida e benché Petit abbia fatto qualcosa di fantastico, speravo di portare a casa un punto, pensavo di meritarmelo"

Scopri le ultime news su Amici