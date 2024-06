Amici 23, ex tre allievi saranno sul palco di Battiti Live! Ecco di chi si tratta!

Gossip TV

Battiti Live è uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'estate e sembra che sul palco troveremo anche tre ex allievi di Amici 23!

Battiti Live è l'evento musicale dell'estate per le prima volta la nuova edizione non andrà in onda su Italia 1, ma su Canale5 e sarà condotto da Ilary Blasi e Alvin. Per la nuova edizione saliranno sul palco anche tre ex allievi di Amici di Maria De Filippi, il talent giunto alla sua ventitreesima edizione.

Battiti Live, anche tre ex allievi di Amici 23 sul palco dell'evento!

Amici 23 si è concluso da oltre un mese, ma gli allievi del programma non sono rimasti con le mani in mano: tra tour instore e sul palchi più importanti per i cantanti e masterclass ed esibizioni per i ballerini, tutti i ragazzi che hanno partecipato all'edizione di quest'anno del talent stanno vivendo un periodo ricco di impegni e per tre di loro presto ci sarà anche l'esperienza di Battiti Live.

Le registrazioni della nuova edizione dell'evento musicale Mediaset sono attualmente in corso e tra i ballerini che saliranno sul palco della kermesse ci saranno anche tre ex ballerini di Amici 23. Stiamo parlando di Giovanni Tesse, Sofia Cagnetti e Lucia Ferrari. I tre ballerini sono alcuni tra gli allievi più amati di Amici 23: Giovanni ha conquistato il pubblico con la sua simpatia e il suo umorismo, oltre ad aver incantato con alcune esibizioni di latino che persino la maestra Celentano ha apprezzato.

Sofia e Lucia sono diventate molto amiche nel programma e sembra che, grazie all'esperienza di Battiti Live, coroneranno il loro sogno di ballare insieme su un palco. Oltre a loro, ci saranno anche altri ballerini delle precedenti edizioni a ballare sul palco, come Tommaso Stanzani e Martina Miliddi.

Battiti Live, tutto ciò che c'è da sapere sull'evento musicale più atteso dell'estate!

Mentre gli scorsi anni Battiti Live andava in onda su Italia1, questa edizione sarà trasmessa su Canale5 e vedrà il ritorno in tv di Ilary Blasi e Alvin alla conduzione. I due ex volti de L'Isola dei Famosi, infatti, sono stati lontani per questa stagione televisiva e i fan sono molto felici di vederli di nuovo insieme a condurre la kermesse di canto.

Stando poi alle ultime indiscrezioni, lanciate da FQ Magazine, sembra che ad affiancare il duo ci sarà anche un altro volto già noto a Mediaset. Si tratta di Rebecca Staffelli, figlia dell'inviato di Striscia la Notizia, e opinionista social dell'ultima edizione del GF.

La presenza di Alvin e Ilary Blasi è stata confermata dal diretto interessato, che ha pubblicato un video in cui balla con l'ex conduttrice de L'Isola e che reca la didascalia "Coming Soon".

Scopri le ultime news su Amici