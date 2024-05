Battiti Live: Ilary Blasi e Alvin al timone della nuova edizione, nel cast anche un'ex amato volto del Grande Fratello

Gossip TV

Ilary Blasi e Alvin di nuovo insieme per condurre la nuova edizione di Battiti Live: le ultime indiscrezioni!

Rivoluzione nel palinsesto Mediaset! La nuova edizione di Battiti Live, l'evento musicale dell'estate, non andrà in onda su Italia 1 ma passerà su Canale 5. Al timone non ci saranno Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, ma due amatissimi volti de L'Isola dei Famosi: Ilary Blasi e Alvin.

Ilary Blasi e Alvin conduttori di Battiti Live: nel cast anche Rebecca Staffelli

Ilary Blasi e Alvin tornano insieme in tv per condurre la nuova edizione di Battiti Live, lo show musicale dell'estate che passerà da Italia 1 a Canale 5 come aveva annunciato mesi fa Pier Silvio Berlusconi durante un incontro con la stampa. Stando alle ultime indiscrezioni lanciate da FQ Magazine, ad affiancare i due conduttori ci sarà un altro volto già noto a Mediaset.

Stiamo parlando di Rebecca Staffelli, la giovane e amata opinionista social dell'ultima edizione del Grande Fratello. La figlia dell’inviato storico di Striscia la Notizia si occuperà delle incursioni nel backstage, delle interviste con gli artisti sopra e sotto il palco, per un contatto diretto con il pubblico e con tutti i presenti. Non si esclude, poi, qualche novità nella struttura dell'evento musicale.

A confermare il tutto ci ha pensato Alvin. L'ex inviato de L'Isola dei Famosi ha infatti condiviso sui social un video in cui balla con Ilary Blasi e scritto: "Coming Soon". Mediaset è quindi pronta a fare concorrenza alla promozione del Tim Summer Hits, che andrà in onda sulla Rai e sarà condotto da con Andrea Delogu e Carlo Conti.