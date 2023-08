Amici 23, ex allievo tornerà nella scuola per la prossima edizione? Ecco di chi si tratta!

Gossip TV

Per la prossima edizione di Amici potrebbe tornare un ex allievo della scorsa stagione? Ecco di chi si tratta!

Continuano i casting della prossima edizione di Amici di Maria De Filippi, il talent di Canale5 più seguito dal pubblico della rete Mediaset. E, mentre si decidono i prossimi allievi della scuola, che tornerà a popolarsi a partire da settembre, è giunta una nuova indiscrezione secondo cui un ex allievo della precedente edizione potrebbe tornare per Amici23.

Amici 23, Mezkal farà ritorno nella scuola?

Non si tratterebbe certo del primo caso di un ex allievo che si ritrova a tornare nel talent per una seconda edizione: Mattia Zenzola, vincitore della ventiduesima edizione, infatti, era stato costretto ad abbandonare il talent per un infortunio, ma il suo maestro Raimondo Todaro - che per la prossima stagione potrebbe non tornare in trasmissione ed essere così sostituito da Elena D'Amario - gli aveva garantito la possibiltià di presentarsi nuovamente a settembre, per una seconda opportunità.

E lo stesso potrebbe succedere a un ex allievo di questa edizione, che potrebbe così tornare nuovamente nella scuola di Amici. Si tratterebbe di Mezkal, il giovane cantante della squadra di Rudy Zerbi, eliminato dal suo coach non perché non avesse abbastanza talento, ma perché Zerbi aveva ammesso che, essendo entrato a poche settimane dal Serale, non avrebbe avuto il tempo necessario per prepararlo e lavorare con lui, e aveva così deciso di mandarlo via, promettendogli tuttavia che per l'anno successivo avrebbe avuto un banco.

Così, sui social, si sono fatte più insistenti le voci di un possibile ritorno di Mezkal nel talent, sebbene, per ora, il giovane cantante non abbia rilasciato alcun commento. Perciò, bisognerà aspettare per scoprire se davvero l'ex allievo di Zerbi farà parte della nuova classe di Amici 23.

