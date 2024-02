Amici 23, Ayle lascia definitivamente la scuola, ma poi cambia idea di nuovo! [VIDEO]

Gossip TV

Nel corso del daytime di Amici 23 andato in onda oggi, 12 febbraio, su Canale5, uno degli allievi della scuola di Maria De Filippi ha chiesto di poter lasciare definitivamente la scuola. Ma, dopo poco, ha di nuovo cambiato idea.

Amici 23, Ayle chiede di lasciare la scuola: dopo l'addio al programma, però, cambia di nuovo idea!

Si tratta di Ayle, il cantante della squadra di Anna Pettinelli: in seguito alle deludenti classifiche e a una sua personale insicurezza, l'allievo aveva già dichiarato di voler abbandonare il talent show di Maria De Filippi. Tuttavia, la scorsa volta, la sua coach era riuscita a fargli cambiare idea, ma dopo l'ultima puntata, in cui Ayle non si è sentito apprezzato ed è arrivato tra gli ultimi posti, ha chiesto di parlare con Anna e di lasciare di nuovo la scuola.

Il cantante si è detto stanco di non sentirsi così apprezzato e che, al di là della classifica, fa fatica a stare nella scuola:

"Anche se penso che tu mi avresti portato al serale, io ho bisogno di stare bene dentro e qui non è più così. Non mi sento di uscire come uno che ha paura, ma come uno che ha messo al primo posto sé stesso"

Nonostante Anna abbia cercato di convincerlo del contrario, Ayle è parso fermo nella sua decisione: vuole lasciare la scuola di Amici. Quando ritorna in casetta, il cantante rivela la sua decisione ai compagni: questi sono increduli e non capiscono il perché della sua scelta. Sia Sofia, sia Lucia cercano di comprendere il perché della sua scelta e Ayle ammette che non si sta godendo il percorso nella scuola e che le regole sono troppo ferree per lui:

"Ci sono troppe regole, tutte ste regole...per il mio carattere, non fanno per me"

Mentre Ayle critica la presenza di queste regole, la produzione le manda in onda accanto al filmato dell'allievo. Gli altri ragazzi non sono d'accordo con la sua visione, ma alla fine accettano la sua decisione. Ayle saluta i compagni e chiede scusa a tutti per i suoi comportamenti. Alla fine, lascia la scuola. Tuttavia, dal daytime si scopre che, una volta tornato a casa, Ayle ha cambiato di nuovo idea e ha chiesto alla produzione di poter rientrare nel programma!

Il suo destino, si scopre da un'anticipazione fornita dalla trasmissione stessa, sarà stabilito da una votazione segreta dei ragazzi di Amici 23: se la maggioranza propenderà per il sì, allora, Ayle farà ritorno nella scuola!

