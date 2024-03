Amici 23, anticipazioni Serale: gli ospiti e l'eliminato della prima puntata

Gossip TV

Ecco cosa è successo nel corso della prima registrazione del Serale di Amici 23.

Ieri, giovedì 21 marzo 2024, è stata registrata la prima puntata del Serale di Amici, il popolare talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi e giunto alla sua 23esima edizione. Ospiti d'eccezione in studio la Signora Coriandoli, Enzino Iacchetti e Giobbe Covatta, l'attrice Giusy Buscemi che presenterà la nuova serie tv che la vede protagonista.

Le anticipazioni della prima puntata del Serale

La registrazione della prima puntata del Serale di Amici 23 inizia con la presentazione della giuria formata da Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè. Le tre squadre sono divise e posizionate su una parte più alta rispetto al palco: Alessandra Celentano e Rudy Zerbi con Marisol, Dustin, Petit e Holden; Raimondo Todaro e Anna Pettinelli con Lil Jolie, Ayle, Martina, Gaia e Giovanni; infine Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo con Sofia, Lucia, Nicholas, Kumo, Mida e Sarah.

Stando alle anticipazioni, riportate dalla pagina social Gossiptv, la prima manche vede sfidarsi la squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano contro quella di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. Ad avere la peggio sono quest'ultimi e il primo eliminato del Serale è Ayle. Seconda manche della serata: il team Zerbi-Celentano sfida Emanuel Lo e Lorella Cuccarini. Ad avere la meglio sono ancora una volta i primi. Kumo finisce al ballottaggio finale.

Terza e ultima manche: Lorella ed Emanuel sfidano Todaro e la Pettinelli, che perdono. Ad avere la peggio è la cantante Lil Jolie, che finisce al ballottaggio finale con il ballerino Kumo. Per scoprire il nome del secondo eliminato della serata non ci resta che attendere la messa in onda della prima puntata del Serale.

