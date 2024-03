Amici 23, Sarah Toscano e Lil Jolie in crisi per il guanto di sfida lanciato da Anna Pettinelli (VIDEO)

Gossip TV

Anna Pettinelli punta il dito contro Sarah: "Ci aspettiamo una bella prova di Lil Jolie e purtroppo la tua solita canzone noiosa".

Anna Pettinelli è tornata all'attacco contro Sarah Toscano. In vista della prima puntata del Serale di Amici 23, che andrà in onda sabato 23 marzo 2024 su Canale 5, la coach ha lanciato un guanto di sfida alla giovane cantante che però ha messo in difficoltà anche Lil Jolie.

Nuovo guanto di sfida: Sarah Toscano contro Lil Jolie

Sarah Toscano e Lil Jolie in crisi per colpa di Anna Pettinelli! Nel daytime di oggi di Amici 23, la professoressa di canto ha deciso di lanciare un guanto di sfida alla cantante della squadra di Lorella Cuccarini sulla scrittura. La canzone scelta è L'appartamento di Ornella Vanoni e le due cantanti dovranno riscrivere tutto il testo escluso il ritornello:

Hai provato nel corso dell'anno più volte a cimentarti nella scrittura e tutte le volte con scarsi risultati. Il tuo modo di scrivere, come le tue interpretazioni, sono sempre infantili, senza grandi idee, Lil Jolie invece ha dimostrato una grande maturità nello scrivere e nell'interpretare nonostante la sua giovanissima età. Testi e musica solidi al contrario delle tue produzioni, inconsistenti come l'aria. È il momento di dimostrare se hai qualche potenzialità, anche se dubito fortemente che tu possa sconvolgermi. Il tema di questo guanto di scrittura è quello di rappresentare una figura di donna in tutta la sua complessità. Non basterà qualche barra: il testo della canzone prescelta dovrà essere riscritto tutto a parte il ritornello. Ci aspettiamo una bella prova di Lil Jolie e purtroppo la tua solita canzone noiosa.

Assegnazione che ha letteralmente destabilizzato Sarah che, parlando con Maria De Filippi, non ha nascosto la sua preoccupazione:

Si sono disperata. Aiuto! Non penso che non sia equo il guanto, io ho scritto una o due volte le barre sulle mie canzoni, io ci provo spesso a farlo ma non sono mai convinta di quello che faccio. Mi faccio tante paranoie sulla mia scrittura. Lil non penso abbia mai scritto su una canzone, quindi non si può dire che non sia equeo...lei scrive benissimo...

Il guanto di sfida lanciato dalla Pettinelli, però, ha messo in difficoltà anche la sua allieva Lil Jolie. Se inizialmente la cantante si era detta contenta del compito, poco dopo si è lasciata andare a un duro sfogo in cui non è riuscita a trattenere le lacrime:

Purtroppo non riesco a fare niente, ho il cervello spento, non riesco a scrivere... [...] come si fa a scrivere su una canzone? Non trovo le parole, non mi piace, non ce la faccio...

