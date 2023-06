Amici 22, Wax sull'esperienza nel talent: "Sono un arrogantello, ma ad Amici..."

Gossip TV

Wax si è raccontato in un'intervista a proposito dell'esperienza del talent, di Angelina Mango e Maria De Filippi. Vediamo cosa ha detto.

La ventiduesima edizione di Amici si è conclusa con la Finale del 14 maggio, che ha visto trionfare Mattia Zenzola, ma tra i finalisti c'era anche Wax, uno dei cantanti del team di Arisa e Raimondo Todaro, noto per il suo carattere a volte arrogante e la risposta pronta. Intervistato dal settimanale Oggi, l'autore di Anni '70 si è raccontato a proposito dell'esperienza nel talent e del rapporto con Maria De Filippi, conduttrice del programma, e con Angelina Mango, conosciuta nel programma.

Amici 22, Wax sull'esperienza nel programma: "Mi ha cambiato tanto"

Wax ha iniziato l'intervista ricordando quando il programma l'abbia cambiato, tanto da avergli fatto scoprire di avere "un cuore di panna" e che non chiamerebbe di nuovo Maria De Filippi "signorina", come avvenuto ai casting, per sminuirla:

"Sono un arrogantello, ma ad Amici ho scoperto di avere un cuore di panna. Adesso non mi rivolgerei più a Maria chiamandola 'signorina' come ho fatto ai casting, non è stata una bella presentazione, però, non c'è stata cattiveria e Maria lo ha capito. Sono arrivato con tanta rabbia, non mi fidavo di nessuno, facevo l'arrogante, lei mi ha aiutato a capire cosa c'era dentro di me"

L'importanza di Maria per il giovane cantante è evidente anche dalla scelta di omaggiare lei e Angelina Mango, con cui ha stretto un meraviglioso legame d'amicizia, dedicando loro il suo EP, uscito il 26 maggio e che ha già ottenuto grandi risultati. Al momento, Wax è impegnato nel tour instore, nel quale incontrerà dal vivo i suoi fan e potrà ringraziarli del sostegno ricevuto.

Scopri le ultime news su Amici