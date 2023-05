Amici 22, collaborazione in arrivo per Angelina Mango e Wax? La rivelazione del cantante

Gossip TV

Wax vuota il sacco su Angelina e replica alle critiche ricevute durante il suo percorso ad Amici.

Wax è tornato a parlare di Amici 22. Intervistato da Fanpage, il discusso e chiacchierato cantante della ventiduesima edizione del talent show di Maria De Filippi ha parlato di un'eventuale collaborazione con Angelina Mango e replicato alle dure critiche ricevute durante il suo percorso nella scuola.

La rivelazione di Wax dopo Amici 22

Il percorso di Wax ad Amici è stato a dir poco scoppiettante. Il cantante ed ex allievo di Arisa, che si è fatto conoscere e amare dal pubblico di Canale 5 per il suo carattere singolare e fumantino, ha rilasciato una nuova intervista ai microfoni di FanPage in cui ha raccontato come sta vivendo questi primi giorni fuori dal talent show di Canale 5:

Mi sento esattamente fresco e pimpante. All’inizio ero un po’ scombussolato perché cambi una realtà che hai vissuto per nove mesi. Ho fatto un grande percorso: ne sono fiero [...] Appena ho aperto il cellulare comunque ho visto un sacco di messaggi. Tantissimi complimenti, tante persone che scrivono cose belle ed è questo ciò che mi ritrovo: una vittoria. Una di quelle gigantesche perché ti accorgi concretamente che arrivi alle persone per ciò che faccio per loro, la musica. Le critiche? In verità a me non frega niente perché i fatti parlano e le bocche possono prendere aria sempre.

Ci siamo rivisti con gli altri ragazzi. È stato bello, come in casetta. Infatti, se sei reale dentro quel contesto di Amici non cambia tanto quando esci da lì. Comunque abbiamo parlato, abbiamo ripreso dei ricordi in casetta, fatto qualche pianto assieme e poi riso come dei matti.

A proposito del rapporto con la cantautrice Angelina Mango e di una loro possibile collaborazione, Wax ha confessato:

Gliel’ho sempre detto anche io, infatti avremmo dovuto farlo. A me farebbe veramente piacere. Sì, secondo me è possibile. Molto possibile, direi possibilissimo.

