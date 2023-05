Amici 22, Wax pubblica il suo primo EP: tra i ringraziamenti spuntano i nomi di Maria De Filippi e Angelina Mango

Gossip TV

Wax, uno dei quattro finalisti di Amici22, ha pubblicato il suo primo EP e nei ringraziamenti ha inserito anche Maria De Filippi e Angelina Mango. Vediamo insieme cosa ha detto!

Il primo EP di Wax, uno dei quattro finalisti di Amici 22 è stato rilasciato ieri, venerdì 26 maggio, e per l'occasione il cantante è stato intervistato e ha voluto ringraziare alcune persone, tra cui la conduttrice del talent di Canale5, Maria De Filippi, e la seconda classificata, Angelina Mango.

Amici 22, Wax e ringraziamenti a Maria e Angelina

Uno dei quattro finalisti di Amici, il cantante Wax della squadra di Arisa ha pubblicato il suo primo EP e, per l'occasione, è stato intervistato dai microfoni di That's Fab, ai quali ha raccontato come si sente a proposito del suo album e, soprattutto, ha svelato chi vorrebbe ringraziare. Questo primo album è stato definito da Wax "il suo biglietto da visita" e ha voluto specificare che è dedicato alle persone che, come lui, hanno vissuto delle situazioni particolari:

"Attraverso queste canzoni mi presento, è il biglietto da visita per entrare nel teatro che è dentro di me. Vorrei che le persone lo conoscessero per liberarsi da certe situazioni. Avendo vissuto delle situazioni famigliari movimentate e dopo il percorso di Amici che ho fatto vorrei far capire alle persone che c'è sempre speranza di essere liberi e felici, di vivere la vita come si vuole, di perseverare attraverso l'arte. So che l'amore, che scopri attraverso l'arte, è l'unica cosa che ti salva davvero e non parlo solo di relazione."

Wax ha poi ringraziato alcune persone, come la sua famiglia e sé stesso, ma anche due persone per lui davvero importanti:

"Lo dico proprio, grazie a Maria, grazie al pubblico, grazie a me, alla mia famiglia, al mio passato, ad Angelina e grazie alla musica."

I ringraziamenti, inoltre, sono anche inclusi nell'album, dove è riportato:

"Ci tengo a ringraziare Maria, tutta la produzione di Amici, Angelina e la mia famiglia"

L'amicizia con Angelina Mango è cosa ben nota ai fan del programma, tanto che in molti hanno sempre sperato che tra i due nascesse qualcosa di più. In un'intervista, Wax ha dichiarato che il loro è un legame puro e sincero e che difficilmente si potrà distruggere. Non ha, poi, escluso la possibilità di un duetto con l'amica e collega, perciò, non ci resta che attendere ulteriori news in tal senso. Inoltre, per la conduttrice, con cui si è spesso scontrato, ha sempre mostrato stima e affetto, tanto da dedicarle una canzone e in diverse occasioni Maria è stata pronta a consolarlo e rassicurarlo.

